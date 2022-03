Video: il Dry Ice Cleaning di una Saab 900 Turbo Aero

Chi non vorrebbe un ripristino così accurato della propria auto? I ragazzi dell'officina californiana I Am Detailing arrivano a lucidare la scatola di plastica trasparente dei fusibili nel vano motore, il cerchio dello ruotino di scorta e persino il cric. Per gli impallinati delle auto, veder effettuare lavori di car detailing come questo è una vera soddisfazione: la bellezza originale torna a splendere con un restauro meticoloso dei particolari. Prova a staccare gli occhi da questo video tratto da YouTube, se ci riesci.

CHE COS'È IL DRY ICE CLEANING L'auto oggetto di questo completo restauro visivo è una Saab 900 Turbo Aero degli anni 80. Il lavoro comincia con la pulizia criogenica del sottoscocca: telaio, componenti delle sospensioni, interno dei passaruota, scarico e serbatoio del carburante sono trattati con la tecnica del Dry Ice Cleaning o Dry Ice Blasting, una sorta di sabbiatura che utilizza il ghiaccio secco (CO2 solidificata a -78 °C) come elemento pulente. Quando il ghiaccio secco - solido - colpisce la superficie passa allo stato gassoso senza avere il tempo di passare per lo stato liquido (in gergo si chiama sublimazione). In questo modo, si infiltra tra la superficie sottostante e lo sporco, provocadone il distacco. Lo stesso processo è impiegato nel vano motore, concentrandosi sulle parti metalliche e prestando molta attenzione a quelle in plastica. Il Dry Ice Cleaning va adoperato con perizia per evitare di danneggiare superfici delicate: come si vede, è un attimo rimuovere anche la verniciatura di certe componenti.

Saab 900 Turbo: la pulizia Dry Ice Cleaning del sottoscocca

I PASSI DEL RESTAURO Dopo la pulizia con ghiaccio secco, viene applicato uno strato protettivo, quindi si passa a un lavaggio accurato che anticipa la lucidatura della carrozzeria: previa verifica dello spessore della vernice in tutte le aree dell'auto con l'aiuto di un dispositivo elettronico e di un'app per lo smartphone. Fatto ciò è la volta degli interni. L'ultimo passaggio è il ripristino del rivestimento in pelle con un latte detergente specifico e l'applicazione di un rivestimento ceramico sulla carrozzeria per esaltarne la lucentezza. Infine il video ci mostra il rimontaggio delle mostrine, degli stemmi, delle griglie in plastica, dei ripetitori delle frecce e dello spoiler posteriore. Dopo un trattamento del genere, l'auto sembra nuova. Se lo fate in vista di metterla in vendita, rischiate di non volervene più separare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2022