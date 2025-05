Trainano al contrario una Saab 9-3 Cabrio: guarda il video virale sui social

Questa settimana un video è diventato virale su Facebook, TikTok e X. Mostra una Saab 9-3 Cabrio sbandare continuamente, trainata all’indietro da una Ford Expedition nei pressi di Houston (Texas), mentre una persona al volante cerca di mantenere la traiettoria con evidenti difficoltà.

Il traino al contrario dell'auto, che continua a invadere le altre corsie, crea un serio pericolo per gli altri automobilisti, costretti a manovre improvvise per evitare collisioni. La scena si è conclusa con un inevitabile incidente e - pare - con la lite furibonda dei guidatori della Ford e della Saab. Ma la storia non finisce qui.

Secondo quanto riferito dalla polizia ad ABC13 Houston, il conducente della Saab e la sua compagna hanno deciso di trainare l’auto con una catena poiché non potevano permettersi un carro attrezzi.

L’operazione, già complessa in condizioni ottimali, è stata resa impossibile dall’errato orientamento del veicolo e dalla rottura dell'assale durante il traino, riporta il canale KHOU 11.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti. Tuttavia, l’episodio ha avuto risvolti legali: il conducente della Saab, identificato come Dontae Brown, 32 anni, è stato arrestato per un mandato pendente nello Stato della Georgia. Se voleva passare inosservato alle forze dell'ordine, il traino ''artistico'' della sua Saab non è stato il modo migliore.

È legale trainare un'auto con una catena su strada pubblica?

Si, ma a precise condizioni. L’articolo 63 del Codice della Strada autorizza il traino di un veicolo con un'auto ''se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali''. Il traino di un’auto in panne da parte di un’altra vettura privata è consentito solo su strade urbane ed extraurbane secondarie, mentre in autostrada e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio affidarsi al soccorso stradale.

Cosa succede se traino un’auto nella direzione sbagliata?

Trainare un’auto in retromarcia è altamente pericoloso: si perde controllo dello sterzo e della stabilità del veicolo. Può portare a sbandamenti, incidenti e danni meccanici gravi.

Come si deve trainare correttamente un’auto?

Il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente. In mancanza di tale segnalazione, deve esporre un apposito pannello riflettente quadrangolare, oppure il triangolo catarifrangente che si mette per terra in caso di veicolo fermo in carreggiata.

Quali attrezzature si possono usare per trainare un'auto?

Finché non inventeranno davvero il traino senza fili, l'articolo 165 comma 1 del CdS dispone che il traino ''deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2025