I migliori pesci d'aprile 2025 nel mondo dell'auto

Come ogni anno, il primo aprile porta con sé una serie di annunci bizzarri da parte delle case automobilistiche e delle aziende di assistenza stradale.

Dall'innovativo sistema di traino senza fili di Start Rescue all'offerta di tatuaggi gratuiti da Volkswagen UK, ecco i pesci d'aprile più sorprendenti del 2025.

Traino senza fili: il pesce d'aprile di Start Rescue

La tecnologia ''SPOOF'' di Start Rescue

Start Rescue, noto fornitore di servizi di soccorso stradale, ha ''presentato'' il rivoluzionario sistema di traino wireless SPOOF (Special Protection Over Outer Frame).

Secondo l'azienda, questa innovazione permetterebbe di recuperare un veicolo in panne senza alcun contatto fisico, grazie a un invisibile campo di forza alla maniera del raggio traente di Star Trek.

Il sistema, sviluppato in collaborazione con la società di ricerca Highway Operations and Experiments (HOAX), promette di velocizzare il recupero stradale e ridurre i danni ai veicoli trainati.

''SPOOF rivoluzionerà il soccorso stradale, e non è uno scherzo'', ha dichiarato Lee Puffett, amministratore delegato di Start Rescue.

Un'innovazione che sfida la logica

Il dottor Lookma Nohands, designer principale di HOAX, ha commentato: ''Molti hanno tentato di sviluppare un sistema di recupero senza contatto, ma SPOOF è il primo a rendere obsolete le tecniche tradizionali''.

Il sistema sarebbe attualmente in fase di test, con un'implementazione prevista per aprile 2026. Vero o falso? Limitiamoci a sottolineare che ''spoof'' in inglese vuol dire ''beffa'' e ''hoax'' si traduce con ''burla''.

Se poi aggiungiamo che Lookma Nohands è il nostro ''guarda mamma, senza mani!''...

Oltre al traino senza fili, il mondo dell’auto accoglie un’altra sorprendente novità firmata Honda: i sedili all'erba gatta, ideati per chi viaggia con il proprio felino a bordo.

Honda Catnip Car Seats: addio stress per i gatti in auto

In occasione del primo aprile, Honda annuncia infatti i Catnip Car Seats, sedili innovativi dotati di imbottiture infuse di erba gatta, che rendono ogni viaggio un’esperienza rilassante per i mici e i loro padroni.

L'accessorio che mancava

I sedili ''Catnip'' sono disponibili in tessuto o pelle per tutti i modelli Honda.

Comfort totale anche per i passeggeri umani.

Addio graffi e miagolii disperati: il tuo gatto non vorrà più scendere.

Annie Mal, responsabile Honda Pet Products, ha dichiarato: ''Con i Catnip Car Seats dimostriamo che nulla è im-paw-sibile per il comfort degli amici a quattro zampe!''

E non è tutto, infatti dal colosso giapponese sarebbero in arrivo altri accessori felini:

Leva del cambio antigraffio in sisal.

Schermo infotainment con acquario animato.

Portaoggetti con dispenser di gomitoli.

Arriverà tutto entro l'anno o dovremo aspettare il 1° aprile 2026?

Il porta chopstick da 100 euro: pesce d'aprile di Omoda&Jaecoo

Che burloni questi inglesi! Sempre in Inghilterra, Omoda&Jaecoo UK rivoluziona il concetto di ''meals on wheels'', presentando un esclusivo porta bacchette per auto (chopsticks, in inglese): perfetto per chi ama gustare i propri noodles ovunque.

Disponibile per i modelli Omoda 5, E5 e Jaecoo 7, questo accessorio da concessionario è offerto al modico prezzo di 82,69 sterline, che fanno 100 euro al cambio attuale.

L'integrazione è stata studiata apposta per ogni modello

Su Jaecoo 7 il chopsticks holder è posizionato accanto allo schermo dell'infotainment.

Omoda 5 e E5 lo integrano perfettamente nel vano anteriore.

Un Tributo alla tradizione

Hugh More, Direttore Accessori di Omoda&Jaecoo UK, ha dichiarato: ''Le bacchette sono un simbolo della cultura asiatica da oltre 3.000 anni. Con oltre 45 miliardi di paia prodotte ogni anno, meritano un posto d’onore anche in auto!''

Disponibilità Limitata!

L’innovativo porta bacchette è acquistabile solo per un periodo limitato presso la rete di 72 concessionari UK. Nota Bene: bacchette non incluse. Omoda&Jaecoo non si assume responsabilità per macchie e incidenti con i noodles.

Tatuaggi compresi nel prezzo: il pesce d'aprile di Volkswagen UK

L'offerta ''All-ink'' per i clienti Volkswagen

Volkswagen UK ha annunciato un'iniziativa che ha immediatamente fatto discutere: per un solo giorno, chi acquista una nuova Volkswagen potrà ricevere un tatuaggio gratuito.

L'offerta ''All-ink'', ispirata al pacchetto di assistenza ''All-in'', è pensata per celebrare la fedeltà dei clienti al marchio.

Tattoo artist professionisti saranno presenti nei concessionari il 1° aprile per realizzare tatuaggi su richiesta.

I clienti potranno scegliere tra vari design, dal classico logo VW ai badge storici di modelli come la Polo, che festeggia il suo 50° anniversario.

Un'idea che lascia il segno

La Fabrication Process Manager di Volkswagen UK Tatiana Prankster (che in italiano suona come Tatiana Burlona) ha dichiarato: ''Vogliamo davvero entrare sotto la pelle dei nostri clienti e rappresentare visivamente il loro legame con il marchio''.

L'iniziativa sarà valida fino a mezzogiorno del 1° aprile e includerà anche un servizio di aftercare per i tatuaggi, in linea con la qualità del servizio Volkswagen''.

Dai campi di forza ai tatuaggi personalizzati, i pesci d'aprile 2025 hanno dimostrato ancora una volta che l'industria automobilistica non manca di creatività.

Se questi annunci fossero veri, il mondo dell'auto sarebbe decisamente più interessante! Quale di questi scherzi vorresti vedere trasformato in realtà?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/04/2025