Seattle come Hazzard: salta il ponte con l'Audi Q5 per sfuggire alla polizia

Ore 12:25 di un qualsiasi mercoledì, traffico fermo e semibarriere giù perché è ancora sollevato il ponte levatoio che a Seattle collega la città al distretto universitario. Tutti in coda, tranne uno. Alla guida di un’Audi Q5, risultata poi rubata, il tizio decide che la colonna non fa per lui: scarta, sfonda le protezioni e si lancia nel vuoto per sfuggire alla polizia.

Il momento in cui la Q5 rubata salta il ponte non ancora chiuso

La scena è da film, solo che qui non ci sono stuntman. Davanti al baratro, gli agenti scelgono la via più prudente: niente salto e il malvivente si dilegua. ''Non è un film, non facciamo mai cose del genere'', dice il portavoce della polizia Detective Brian Pritchard. Guarda qui sotto il video a partire dal secondo 25''.

Car jumped an open University Bridge here in Seattle at about 12:25pm. Trying to get more information. pic.twitter.com/sHt0GPKEAl — Shawn Garrett (@ShawnGarrett) September 17, 2025

E l’Audi? Pochi minuti più tardi viene ritrovata non lontano, con parabrezza in frantumi e sottoscocca messo male. Del pilota nessuna traccia. Forse ferito, di sicuro ancora in fuga. Non è chiaro quando sia stata rubata la macchina, né se gli agenti abbiano incrociato il ladro per caso o su segnalazione. Fatto sta che, stavolta, il finale lo scriverà qualcun altro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2025