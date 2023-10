Una Ferrari 250 GTO trasformata in SUV a marchio Lotus? Ma che roba é?

Di stranezze nel mondo automobilistico siamo abituati a vederne parecchie. Ma questa, forse, le supera tutte in grandezza e per audacia. Ora, leggete con attenzione quanto segue: una Mazda MX-5 è stata presa, pesantemente modificata e trasformata in un veicolo adeguato a un utilizzo in fuoristrada. La trasformazione, però, non si è limitata al solo aspetto tecnico ma ha voluto approfondire anche l'impatto visivo. Come? Beh, risagomando la carrozzeria per renderla simile...a una Ferrari 250 GTO. E, come se non bastasse, le è stato sostituito il logo Mazda. Col cavallino Ferrari? Niente affatto: in un attacco di schizofrenia acuta, quello applicato sul cofano del nostro bizzarro tuning è uno stemma Lotus. Ripetiamo: tra tutte le trasformazioni e modifiche viste nel corse degli anni, questa concorre al titolo della più folle di tutte. Rabbrividiamo.

La Mazda MX-5 vestita da Ferrari 250 GTO

MAZDA-FERRARI-LOTUS La Mazda-Ferrari-Lotus Buggy è in vendita negli Stati Uniti d'America. Le informazioni sul suo conto sono anche abbastanza dettagliate. Originariamente il veicolo è stato immatricolato in Giappone (e infatti ha la guida a destra) e poi successivamente importato negli USA. Qui è arrivata già in ''veste'' Ferrari e il nuovo proprietario americano si è ''limitato'' ad aggiungere un kit di sospensioni Paco Motorsports e a tagliare i parafanghi in modo che potesse ospitare cerchioni Bassett Racing da 15 pollici calzati da pneumatici Forceum ATZ da 235/70. Come si può notare dalle immagini, le portiere sono assenti perché sostituite dalle reti di sicurezza RaceQuip. Anche l'interno è stato, ovviamente, completamente modificato: sono state aggiunte finiture ''carbon look'', un volante Nardi (sì, proprio!), strumenti Auto Gauge sulla plancia centrale e nuove pedaliere. In tutto questo, è stata eliminata la radio. Forse per risultare più fedeli alla Ferrari 250 GTO originale? Si, vabbé.

Gli interni della Mazda MX-5-Ferrari

IL MOTORE RESTA LO STESSO Sebbene le modifiche siano state intense e ne abbiano stravolto l'aspetto, il motore è quello di serie. Quindi no: niente 3.0 litri V12 da 300 CV di Maranello. Strano, eh? Sotto il cofano pulsa invece un quattro cilindri in linea da 1,6 litri che eroga 118 cavalli. La trazione è posteriore e la trasmissione è manuale a cinque marce di serie. L'unico cambiamento tecnico-meccanico è un nuovo differenziale a slittamento limitato a 1,5 vie sull'asse posteriore per aiutare a gestire la trazione sulla terra. Attualmente, questa ''speciale'' automobile è in vendita a un prezzo di 5.800 dollari. Considerando che ha percorso 76.900 chilometri (anche se non sappiamo in quale stato, letteralmente), l'offerta potrebbe attrare più di qualche curioso.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/10/2023