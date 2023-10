In video lo scontro generazionale tra le Mazda MX-5

Mazda MX-5 NA vs NB, NC e l'attuale ND: chi vince la drag race? Guarda il video della sfida tratto da YouTube

Ci sono tutte e quattro. In fila, pronte a ''darsele'' (in senso figurato). Perché, seppur sorelle, quando si tratta di competere, tutti vogliono vincere. Il noto canale YouTube CarWow ha organizzato una romantica drag race tra tutte le generazioni di Mazda MX-5. Dalla NA del 1989 alla ND del 2015 (e attualmente in produzione), passando per la NB del 1998 e la NC del 2015. Chi secondo voi avrà vinto?

ATTENZIONE SPOILER Ovviamente ad aver avuto la meglio è stata la più recente ND, equipaggiata con motore 2.0 litri aspirato da 184 CV. La maggior quantità di potenza unita a un cambio manuale a sei rapporti, le ha permesso di vincere con un ampio margine di vantaggio sulle altre ''antenate'' presenti nel lotto. La Mazda MX-5 resta ancora oggi uno degli ultimi esempi di piacere di guida puro e semplice, condensato in dimensioni e peso contenuti. Per fare un confronto, la NA del video è equipaggiata con un piccolo 1.8 litri aspirato da 131 CV; la NB con un 1.8 litri aspirato da 146 CV; la NC con un 2.0 litri aspirato da 160 CV. Il peso è compreso per tutto tra i 900 e i 1.100 kg. Davvero poco, considerando i valori che alcune automobili oggi raggiungono. E voi cosa ne pensate? Considerate la MX-5 come una delle ultime sportive ''pure'' in circolazione?

