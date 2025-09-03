Il sound della Ferrari 250 GTO V12 in uno spettacolare video onboard

È un video tutto da ascoltare, quello che trovate qui sotto: alzate il volume e godetevi il canto della Ferrari 250 GTO V12 guidata a tutto gas sul circuito di Zandvoort. Emozioni d'altri tempi!

Per forza ci lamentiamo che i moderni GP sono noiosi: guardate quanto lavoro deve fare il pilota Niky Pastorelli per far girare tra le curve il suo bolide degli anni '60 senza... girarsi. Il motore 3.0 litri Ferrari della GTO sviluppava qualcosa come 300 CV scaricati a terra tramite gomme che oggi non metteremmo nemmeno su un'utilitaria. Se oggi le corse automobilistiche hanno ancora un alone di sacralità è per la leggenda costruita in quegli anni eroici.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/09/2025