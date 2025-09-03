Video

Il sound della Ferrari 250 GTO V12 in uno spettacolare video onboard

Avatar di Emanuele Colombo, il 06/09/25

3 ore fa - Ferrari 250 GTO V12: il sound leggendario a Zandvoort

Ascolta il rombo unico della Ferrari 250 GTO V12 in pista a Zandvoort: emozioni autentiche anni ’60 con il pilota Niky Pastorelli

È un video tutto da ascoltare, quello che trovate qui sotto: alzate il volume e godetevi il canto della Ferrari 250 GTO V12 guidata a tutto gas sul circuito di Zandvoort. Emozioni d'altri tempi!

Per forza ci lamentiamo che i moderni GP sono noiosi: guardate quanto lavoro deve fare il pilota Niky Pastorelli per far girare tra le curve il suo bolide degli anni '60 senza... girarsi. Il motore 3.0 litri Ferrari della GTO sviluppava qualcosa come 300 CV scaricati a terra tramite gomme che oggi non metteremmo nemmeno su un'utilitaria. Se oggi le corse automobilistiche hanno ancora un alone di sacralità è per la leggenda costruita in quegli anni eroici.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/09/2025
