A 200 km/h su una Supra: la scusa alla Polizia ha dell'incredibile

Florida, alcol e Toyota: la scusa più originale della storia delle multe. "Andavo così forte perché...". E scattano le manette

C'è chi dice ''non l'avevo visto il limite'', chi invoca il navigatore impazzito, chi incolpa il sole negli occhi. Siria Lopez, 25 anni, Florida, ha deciso di fare di meglio: davanti all'agente della Lee County Sheriff's Office che le chiedeva perché stesse filando a 201 km/h in una zona da 80, ha risposto con una semplicità disarmante:

''Onestamente, lui ha una Supra, e allora pensavo fosse ok andare forte e così''.

Lui, il passeggero. Che una Supra ce l'aveva davvero. Lei, la Supra, l'aveva presa in prestito insieme - evidentemente - alla filosofia di guida annessa.

Fin qui, tutto sommato, siamo nel territorio della goliardia. Il problema è che Siria, al momento della battuta, ha un tasso alcolemico di 0,23, ovvero quasi tre volte il limite legale americano di 0,08. Il che rende la sua argomentazione giuridica leggermente meno solida di quanto già non fosse.

Per la cronaca, la Lopez è stata arrestata con accusa di guida in stato di ebbrezza e velocità eccessiva, per poi essere rilasciata in giornata dopo aver versato una cauzione da 3.500 dollari. Ci sono anche guida aggressiva e scarico modificato, per chi vuole il quadro completo.

Toyota Supra, spirito selvaggio

La Supra - motore BMW, carrozzeria Toyota, spirito libero - è uscita dall'episodio indenne. Meno sereno il passeggero-proprietario, al quale l'agente ha ricordato, con tono quasi affettuoso, che ''l'ultima volta che ti ho visto facevi 177.''

Una coppia con le idee chiare, insomma. Sulla velocità, almeno.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2026