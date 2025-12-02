Video

Il video che forse ti eri perso, con Brad Pitt e la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Prototype

Avatar di Emanuele Colombo, il 02/12/25

6 minuti fa - Brad Pitt con la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Prototype: il video virale girato a Las Vegas

Brad Pitt protagonista di un video virale insieme alla Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Prototype e al pilota di F1 George Russell

Un tizio esce da un hotel di Las Vegas e chiede al car valet la sua auto. Sembra l'inizio di una barzelletta. Questa volta, però, il tizio è Brad Pitt e il bigliettino che allunga al concierge è quello di una Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Prototype. E cos'altro?

Ah, si, l'addetto al parcheggio è nientemeno che... l'impiegato del mese! Uno che all'anagrafe fa George William Russell e che, a tempo perso, quando non chiede la mancia ai clienti dell'hotel, corre in Formula 1. Cosa mai potrebbe accadere? Che salti fuori una bella signora di giallo vestita che chiede un Ferrero Rocher? Ma va!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/12/2025
Tags
videodriftstuntgeorge russellbrad pitt
