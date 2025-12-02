Il video che forse ti eri perso, con Brad Pitt e la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Prototype

Un tizio esce da un hotel di Las Vegas e chiede al car valet la sua auto. Sembra l'inizio di una barzelletta. Questa volta, però, il tizio è Brad Pitt e il bigliettino che allunga al concierge è quello di una Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Prototype. E cos'altro?

Ah, si, l'addetto al parcheggio è nientemeno che... l'impiegato del mese! Uno che all'anagrafe fa George William Russell e che, a tempo perso, quando non chiede la mancia ai clienti dell'hotel, corre in Formula 1. Cosa mai potrebbe accadere? Che salti fuori una bella signora di giallo vestita che chiede un Ferrero Rocher? Ma va!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/12/2025