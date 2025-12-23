Muore fondatore Call of Duty, un video riprende lo schianto

La notizia è tragica ed è la notizia che Vince Zampella, uno dei nomi più influenti nel mondo dei videogiochi e co-creatore della saga Call of Duty, è morto domenica in un terribile incidente stradale a bordo di una Ferrari 296 GTS sulle montagne a nord di Los Angeles.

Secondo le forze dell’ordine, l’auto stava percorrendo l’Angeles Crest Highway, una strada panoramica e insidiosa famosa tra gli appassionati di guida, quando improvvisamente è uscita di strada subito dopo un tunnel.

Vince Zampella è morto in un incidente stradale

Il mezzo ha colpito una barriera di cemento a forte velocità e poi è esploso in una palla di fuoco. Zampella è rimasto intrappolato nell’abitacolo e ha perso la vita sul colpo, mentre il suo passeggero – sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’impatto – è morto poco dopo in ospedale.

Un video girato da testimoni e pubblicato sui social (qui sotto, nel servizio di NBC News) mostra la Ferrari uscire dal tunnel e finire la sua corsa contro la barriera, con pneumatici che stridono e fiamme che avvolgono la scena.

(PS: immagini forti, sconsigliate a un pubblico sensibile).

Zampella, 55 anni, non era solo “l’uomo di Call of Duty”: a Los Angeles aveva fondato Respawn Entertainment, lo studio dietro titoli di enorme successo come Titanfall, Apex Legends e gli ultimi Star Wars Jedi. Prima ancora, aveva contribuito a lanciare Call of Duty con Infinity Ward nei primi anni 2000, dando forma a una delle saghe più popolari e redditizie della storia dei videogame.

La perdita di Zampella ha colpito duro l’intero settore, con tributi e messaggi di cordoglio diffusi da colleghi, fan e grandi nomi dell’industria. Electronic Arts, proprietaria di Respawn, ha definito Zampella un “creatore visionario” la cui eredità continuerà a ispirare generazioni di sviluppatori e giocatori.

Un evento tragico e improvviso che ricorda come anche figure iconiche del gaming possano trovarsi al centro di drammi reali, lasciando un vuoto enorme tanto nella community, quanto nel cuore di chi ha amato le sue opere.

''Call of Duty'' è una delle saghe di maggiore successo di sempre

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/12/2025