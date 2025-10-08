Nuove Tesla Model 3 e Model Y "Standard": tutto quello che NON c'è

Less is more, ed ecco a voi le tanto attese Tesla per il popolo (beh, quasi).

Mentre in Italia debuttano le edizioni di Model 3 e Model Y con aggiornamenti 2025 (più autonomia e nuove funzionalità, agli stessi prezzi precedenti), negli USA (sempre un passo avanti) fanno il loro ingresso a listino Model 3 e Model Y nuovo formato Standard.

Versioni, come suggerisce il nome, più essenziali. E più essenziali... quanto? E dove, soprattutto?

Al netto delle discrepanze tra i modelli in vendita in Europa e negli Stati Uniti, ecco un rapido excursus. Preceduto da un video di benvenuto.

Tesla Model Y Standard

Batteria più piccola (69 kWh), autonomia di 519 km da ciclo EPA, in calo rispetto ai 570 km offerti dalla precedente Model Y RWD di base, ora Premium. Anche l'accelerazione è più pigra: 0-100 km/h in 6,8 secondi, contro i 5,4 secondi della Premium. E sin qui, le performance.

Esteticamente parlando, scompare la sezione centrale della barra luminosa (pazienza). Semplificato anche il paraurti, mentre il posteriore perde la caratteristica fascia centrale della Juniper.

Tesla Model Y Standard

Per il resto, ruote più piccole (18 pollici) e copricerchi più banali. Solo tre opzioni di colore: Stealth Grey (di serie), Pearl White e Diamond Black (a pagamento). Modifiche più significative all'interno. In luogo dei sedili in pelle vegana, semplici inserti in tessuto.

Scompaiono illuminazione ambientale, volante regolabile elettricamente, sterzo automatico, ventilazione sedili anteriori, riscaldamento sedili posteriori, schermo da 8 pollici in seconda fila, specchi retrovisori elettrici.

Declassato l'impianto audio: 7 altoparlanti anziché 15 altoparlanti, niente subwoofer presenti negli allestimenti superiori. Al diavolo anche la radio FM/AM.

Tesla Model Y Standard, interni in tessuto

Sembra infine fare capolino una modifica alle sospensioni: ammortizzatori passivi, anziché ammortizzatori a frequenza variabile.

Ma della modifica più evidente ci si accorge alzando lo sguardo. Model Y Standard sostituisce il tetto trasparente con un rivestimento tradizionale in materiale fonoassorbente. Attenzione: il tetto in vetro non sparisce, è semplicemente nascosto sotto il nuovo rivestimento del padiglione.

Negli USA, Model Y Standard parte da 39.990 dollari, con una riduzione di 5.000 dollari rispetto a Model Y RWD Premium.

Tesla Model 3 Standard

Tale SUV, tale berlina. Downgrade batteria (69 kWh), autonomia di 518 km anziché di 570 km come per Model 3 RWD Premium. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, velocità massima di 200 km/h.

Tesla Model 3 Standard

Rispetto a Model Y, aggiornamenti esterni più sobri. Le principali differenze riguardano i cerchi da 18 pollici, più piccoli, ma più votati a uno stile di guida comfort.

All'interno, stessa strategia di riduzione costi di Model Y Standard. Con una sola eccezione: il tetto in vetro, che resta al suo posto.

Per il resto, vedi sopra: sedili in tessuto invece che in pelle vegana, volante regolabile manualmente, touchscreen posteriore eliminato, impianto audio impoverito E sospensioni passive, a quanto sembra, invece che a smorzamento in frequenza.

Tesla Model 3 Standard, abitacolo più essenziale

Tesla Model 3 Standard in vendita a a 36.990 dollari, ovvero 5.500 dollari in meno rispetto alla precedente versione base Long Range RWD. Questo, ripetiamolo, negli USA.

L'arrivo in Italia delle due nuove entry level? Boh. Tieni monitorato il sito web di Tesla, se abbiamo notizie ve le diamo al volo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/10/2025