Tesla-invenzioni: più autonomia con lo spoiler "gonfiabile"

Quando il pensiero laterale partorisce spoiler posteriori. Tesla ci ha abituato a soluzioni originali e dal menù del giorno la Casa oggi suggerisce un accessorio di contorno in grado di aumentare l'indice di autonomia di alcuni punti percentuali. Se abbinato a un modello in particolare, in contesti particolari.

Segnala il magazine CarBuzz che una nuova domanda depositata dall'azienda di Elon Musk presso l'ufficio brevetti statunitense suggerisce come Tesla potrebbe prsto commercializzare una sorta di pallone gonfiabile, da impiegare a mo' di super alettone aerodinamico.

Destinatario dell'esperimento sarebbe Tesla Cybertruck. Scopo del gioco, quello di aumentare l'autonomia in caso di traino di rimorchi o di roulotte.

Tesla Cybertruck, l'artista del rimorchio

L'accessorio pare si chiami Inflatable Aerodynamic Deflector (Deflettore Aerodinamico Gonfiabile) e utilizzi lo stesso tessuto in PVC a doppia parete dei giubbotti di salvataggio.

Non abbiamo foto. Perché non esiste. Non ancora.

Come funziona (forse)

In condizioni di marcia ordinaria, il telo giace orizzontale sul tettuccio o nel cassone dello stravagante pickup Tesla. Al momento del traino, come si deduce anche dalle bozze contenute nel brevetto, il driver azionerà il dispositivo, che si solleverà assumendo la forma di un cuneo.

Spoiler gonfiabile anti-turbolenze (Foto: freepatentsonline.com)

In buona sostanza, il telone è concepito per omogeneizzare i flussi d'aria sopra il Cybertruck e sopra l'eventuale rimorchio, neutralizzando le turbolenze e limitando di un poco il consumo energetico della batteria, che in caso di traino cresce di una quota non trascurabile.

Già, l'autonomia di traino è il tallone d'Achille di SUV e pickup elettrici, non solo Tesla. La quale Tesla, nel tentativo di accreditare Cybertruck di buone performance di percorrenza, in tempi non sospetti aveva promesso una batteria ad alta capacità, da installare nel cassone.

Tesla Cybertruck e le ultra-batterie: chi le ha viste?

E che fine ha fatto la ultra-batteria? Chiedere a tutti quei clienti che inoltrarono l'ordinazione, salvo poi restare con le mani in mano. Progetto abortito. Quale sia il destino dell'alettone gonfiabile, nessuno ancora può saperlo. Non ci precipiteremmo ad ordinarlo e versare l'immancabile caparra, ecco.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2025