Tesla Diner: Elon Musk reinventa la tavola calda ispirandosi ai cinema Drive-In

Elon Musk ha condiviso sul suo social network X (ex Twitter) il concept del suo ultimo progetto, appena inaugurato a Hollywood. Si tratta Di Tesla Diner ed è il primo ristorante del marchio californiano.

Situato al 7001 di Santa Monica Blvd a Hollywood, proprio accanto a una stazione di ricarica Supercharger, Tesla Diner unisce tecnologia, food & entertainment, con uno stile che è un mix tra una tavola calda americana degli anni ’50 e un futuristico Drive-In.

Il risultato è un edificio dal design avveniristico, con posti all’aperto sul tetto, due enormi maxi schermi LED da 45 piedi (13,7 metri circa) e 80 colonnine Supercharger di ultima generazione (V4).

If our retro-futuristic diner turns out well, which I think it will, @Tesla will establish these in major cities around the world, as well as at Supercharger sites on long distance routes.



An island of good food, good vibes & entertainment, all while Supercharging! https://t.co/zmbv6GfqKf