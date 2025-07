Nuova "Maxi" Tesla Model Y, cosa sappiamo (veramente) del SUV a 6 posti

Passo allungato, terza fila di sedili (vera), più potenza. Non è chiaro se nuova Model Y "L" sarà in vendita pure in Europa

Manca l'ufficialità, ma nuova Tesla Model Y L (il nome è a sua volta ufficioso) è ormai in dirittura d'arrivo. Nell'ambiente, dopotutto, si vocifera da tempo di una Model Y 6 posti. Ora affiorano le prime informazioni tecniche.

La fonte primaria è il Ministero dell'Industria e dell'Information Tecnology (MIIT) cinese, la fonte open source alla quale attingiamo noi (ma ce ne sono altre) è il magazine USA CarScoops.

Tesla Model Y ''L'' (MIIT via CarScoops)

I documenti depositati presso il MIIT rivelano dunque una versione a passo lungo di nuova Model Y, denominata Model Y L, configurata con tre file di sedili, una maggior lunghezza, inoltre anche maggior potenza.

In Cina il lancio è previsto per l'autunno 2025, mentre non è chiaro se la super Model Y prima o poi raggiungerà anche l'Europa: modello locale o globale? (Quando c'è di mezzo Tesla, i pronostici sono esercizio sterile).

Esterni e interni

L'abitacolo di nuova Model Y L si sviluppa su 6 posti, non 7 posti. Ciò significa che in seconda fila c'è spazio per due, ma uno spazio molto abbondante. La terza fila, a differenza della versione 7 posti di precedente Model Y, dovrebbe essere assai più agibile.

Infatti Model Y Large sarebbe lunga 4.976 mm, ovvero +19 cm rispetto alla normale Model Y. Pare sia anche più alta di 44 mm.

Tesla Model Y ''L'': più lunga, più alta, a 6 posti (MIIT via CarScoops)

La lunghezza extra non è dovuta solo a una carrozzeria più lunga, ma anche e soprattutto a un passo maggiorato: una distanza tra gli assali di 3.040 mm significa un incremento di +15 cm rispetto a Model Y regolar wheelbase cinque posti.

Oltre ai centrimenti aggiuntiva, nuova Y L introduce infine cerchi esclusivi, uno spoiler aggiornato, sedili di nuova concezione e - dicono - una nuova vernice dorata.

Più posti, più potenza

I documenti ufficiali rivelano inoltre che, mentre Model Y a 5 posti eroga 351 CV (la versione europea, almeno), nuova Model Y L raggiungerà quota 455 CV, rispecchiando cioè i valori della precedente (e futura?) Model Y Performance. L'upgrade contribuirebbe così a controbilanciare il peso aggiuntivo.

Nuova Tesla Model Y Performance? Le foto spia dal 'Ring

Per adesso è tutto, ma aspettiamoci nuove rivelazioni da un momento all'altro (sì, anche durante la notte).

