Tesla Model Y Performance: arriva il nuovo SUV ad alte prestazioni? Cosa sappiamo

La Tesla Model Y, uno dei SUV elettrici più venduti in Europa (qui, il sito web Tesla), è tornata sotto i riflettori.

Tesla Model Y Performance: un prototipo del nuovo SUV elettrico durante i test in pista

Le foto scattate sul circuito tedesco del Nürburgring mostrano un prototipo camuffato che potrebbe anticipare la nuova Tesla Model Y Performance, versione ad alte prestazioni del noto SUV medio della casa americana.

Tesla Model Y Performance: le pinze freno rosse anteriori sono un indizio della sportività aggiuntiva

Le immagini evidenziano elementi distintivi che fanno ipotizzare un aggiornamento del modello attuale. Tra i dettagli più rilevanti:

Pinze freno rosse: montate generalmente sui modelli Tesla Performance e Plaid, indicano l'orientamento verso una configurazione sportiva.

Pneumatici Pirelli P Zero E: progettati per vetture ad alte prestazioni, suggeriscono una messa a punto orientata alla massima aderenza.

Spoiler posteriore rivisitato e fanali camuffati: elementi che lasciano intuire ulteriori modifiche aerodinamiche e stilistiche.

Il prototipo appare completamente ricoperto dalle pellicole mimetiche, un'indicazione ulteriore della presenza di componenti nuovi ancora non ufficializzati.

Tesla Model Y Performance: dovrebbe raggiungere i 510 CV di potenza massima

Attualmente, la Tesla Model Y Performance (leggi la prova di Tesla Model Y Performance) è in grado di erogare 456 cavalli. Tuttavia, le indiscrezioni indicano che la nuova versione potrebbe ricevere aggiornamenti simili a quelli della Model 3 Performance (guarda il video di Tesla Model 3 Performance drag race), recentemente rinnovata.

Una bella iniezione di potenza e coppia

In particolare, la nuova Model 3 ha ottenuto un incremento del 32% in potenza e coppia, raggiungendo 510 CV e 751 Nm. Se applicata alla Model Y, questa crescita potrebbe tradursi in un’accelerazione più rapida e in un comportamento su strada ancora più sportivo.

Autonomia: possibile compromesso?

Un incremento della potenza della Tesla Model Y Performance potrebbe comportare una riduzione dell’autonomia complessiva. Le stime attuali indicano un possibile raggio d’azione di circa 450 chilometri, inferiore rispetto alla versione standard, ma comunque competitivo per la categoria dei SUV elettrici.

Tesla Model Y Performance: potrebbe debuttare sul mercato a fine 2025

Al momento non esistono conferme ufficiali sulla data di lancio della nuova Tesla Model Y Performance, ma tutto fa pensare a una possibile presentazione nella seconda metà del 2025. Per ulteriori dettagli sarà necessario attendere i prossimi mesi e, probabilmente, nuovi avvistamenti su strada o in pista.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2025