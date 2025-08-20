Marchi cinesi

Xiaomi sbarca in Europa: tre motivi per i quali Tesla e BYD hanno paura

Avatar di Lorenzo Centenari, il 21/08/25

4 ore fa - Piani di ingresso in UE entro il 2027. E non per fare da comparsa

Piani di ingresso in UE nel 2027. E non per recitare il ruolo di comparsa. Tremano le "big" del full electric, ma non solo

Non sorprende affatto che Xiaomi, stella nascente del mercato auto cinese, ora guardi a Occidente e metta nel mirino il Vecchio Continente.

Celebre per i suoi smartphone (ma fa un sacco di altre cose, dai trapani ai tagliacapelli), rapidamente affermatasi in patria anche come Costruttore di SUV e berline elettriche, il colosso di Pechino ufficializza che entro il 2027 lancerà i suoi veicoli pure in Europa.

Una buona notizia per i fan del marchio, che allo smartphone o allo smartwatch potranno associare (budget permettendo) lo smartSUV, ma anche una pessima notizia per la concorrenza. Che vede Xiaomi come una concreta minaccia.

E con buona ragione. Anzi, per almeno tre ragioni.

Un turbo nei bilanci

L'espansione internazionale della divisione automotive avviene dopo un balzo impressionante nei risultati finanziari: nel secondo trimestre del 2025, l'utile netto è salito del +133% (11,9 miliardi di yuan, circa 1,4 miliardi di euro) grazie a una domanda travolgente per il SUV YU7.

Xiaomi YU7 Max, SUV elettrico da oltre 690 CV

Le vendite sono triplicate in valore e le auto consegnate sono aumentate del +197,7 %, con oltre 81.300 unità vendute.

A sua volta la berlina SU7, già sul mercato dal 2024, ha venduto in Cina più di Tesla Model 3 tra aprile 2024 e gennaio 2025, registrando ordini per 248.000 unità in nove mesi.

Le perdite si sono ridotte drasticamente e si prevede che la divisione EV diventerà redditizia già entro fine 2025.

Xiaomi SU7

Xiaomi, le 3 carte vincenti

Come si accennava, gli assi nella manica di Xiaomi per impensiere le rivali già attive in Europa sono almeno tre.

  • Prestazioni
    Il SUV YU7, presentato a marzo 2025, colpisce per un’autonomia fra 760 e 835 km (ciclo CLTC), un tempo di ricarica 10-80% rapidissimo e performance elevate in tutte le varianti, fino a 508 kW di potenza. La versione Max accelera da 0 a 100 km/h in 3,23 secondi.
     
  • Tecnologia
    I suoi veicoli sfruttano l'ecosistema integrato Xiaomi: display “HyperVision”, sistema HyperOS compatibile con altri dispositivi Xiaomi e iOS. Inoltre, per il mercato europeo, Xiaomi sta reclutando manager provenienti da BMW e da settori come la F1 per rafforzare la propria R&D in loco.
     
  • Prezzo
    In Cina, la cifra di partenza per YU7 è fissata all'equivalente di circa 35.000 dollari: leggermente sotto quella di Tesla Model Y. Ops.


Xiaomi SU7 Ultra: il record al Nurburgring è suo

Cosa perturba Tesla & Co.

In Cina, Xiaomi ha già superato Tesla nelle vendite. YU7 si propone come alternativa più veloce, più economica e forse più tecnologica di Model Y. Logico che il marchio USA tema che Xiaomi ora venga a disturbare la sua leadership anche in Europa.

Non dorme sonni tranqulli nemmeno BYD. La quale, è vero, fa leva su una catena logistica robusta (anche propria) e ora produce localmente per affrontare la concorrenza europea. Ma Xiaomi risponde con un’offerta tecnologicamente raffinata e una politica prezzi aggressiva, una combinazione difficile da contrastare. 

Xiaomi SU7 Ultra: interni hi-tech

Quanto ai premium europei (BMW, Mercedes, Porsche, etc.): i costi di produzione più elevati rendono difficile competere sui prezzi. E sulle performance, Xiaomi ha già mostrato quello di cui è capace e son dolori.

Su qualità e prestigio, ovviamente, è tutto un altro discorso. Per adesso. 

Coming soon

Prezzi competitivi, prestazioni premium, ecosistema tecnologico integrato. Tutto quanto in un contesto di rapida scalabilità operativa e capacità finanziaria.

Xiaomi, quando il gigante elettronico gioca a fare l'outsider automobilistico. Premesse scoppiettanti.

VEDI ANCHE
Video Xiaomi SU7 Ultra, record al Nurburgring per la BEV
Altro che smartphone! Nürburgring record per Xiaomi SU7 Ultra, ma le supercar restano imbattibili (video)
Xiaomi YU7, il SUV elettrico è una copia di Ferrari Purosangue?
Xiaomi YU7, puro SUV elettrico cinese. O meglio: Purosangue?
Xiaomi SU7, l'elettrica tra incidenti e polemiche sul nome Modena
Xiaomi SU7: per la Taycan cinese, è partenza col botto (non in senso buono)
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/08/2025
Tags
auto cinesiauto elettricaxiaomi
Vedi anche