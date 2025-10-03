Auto elettriche

Più autonomia, più sicurezza, stesso prezzo per le Tesla Model 3 e Model Y

Tesla Model 3 e Model Y 2025: più autonomia e nuovi upgrade senza aumenti di prezzo a partire da settembre

Settembre da incorniciare per Tesla: il marchio californiano si conferma leader di mercato tra le elettriche in Italia, con Model 3 ancora regina assoluta delle vendite dall’inizio dell’anno.

Forte di questo primato e fedele al mantra del “miglioramento continuo”, la Casa di Elon Musk introduce oggi una serie di aggiornamenti per i suoi modelli di punta, Model 3 e Model Y. Il risultato? Funzionalità extra per la berlina e più chilometri di autonomia per entrambe, senza ritocchi al listino.

Tesla Model 3

Novità per Model 3

  • Telecamera frontale: nuova unità installata nella traversa del paraurti, con angolo di visione più ampio, sistema di lavaggio a liquido e riscaldamento integrato per restare sempre pulita e funzionante in ogni condizione meteo.

  • Leva degli indicatori: ridisegnata, più precisa e intuitiva nell’utilizzo quotidiano.

  • Batterie evolute: celle a densità energetica maggiore per un balzo in avanti sull’autonomia reale.

Le nuove percorrenze dichiarate (WLTP):

  • Model 3 RWD: 520 km con cerchi da 19” (fino a 554 km con i 18”). Prima si fermava a 513.

  • Model 3 Long Range RWD: 750 km, contro i precedenti 702.

  • Model 3 Long Range AWD: 716 km con cerchi da 18” (erano 678).

  • Model 3 Performance: 571 km, contro i 528 di prima.

Upgrade anche per Model Y

Il SUV compatto non resta a guardare: anche qui le batterie a maggiore densità energetica portano benefici concreti, con un'autonomia stimata che cresce dai precedenti 586 km agli attuali 629 km per la versione Model Y Long Range AWD.

Gli aggiornamenti sono già configurabili nel Design Studio online di Tesla. Nessuna sorpresa sul fronte listini: i prezzi restano invariati, con più valore e più autonomia allo stesso costo.

Tesla Model Y Performance 2025

FAQ – Domande frequenti su Tesla Model 3 e Model Y 2025

Quali sono le novità di Tesla Model 3 2025?

Model 3 riceve una nuova telecamera frontale, una leva indicatori ridisegnata e batterie più performanti che aumentano l’autonomia fino a 750 km WLTP per la versione Long Range RWD.

Quanta autonomia offre Tesla Model Y 2025?

Il SUV compatto Model Y Long Range AWD passa da 586 km a 629 km di autonomia stimata WLTP grazie a batterie più efficienti.

I prezzi di Tesla Model 3 e Model Y 2025 aumentano con gli aggiornamenti?

No, nonostante gli upgrade e l’aumento di autonomia, i prezzi di listino restano invariati.

Da quando sono disponibili gli aggiornamenti di Tesla Model 3 e Model Y?

Gli upgrade sono già ordinabili tramite il Design Studio online di Tesla.

