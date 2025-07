Elettroni vs. ottani, chi vince fra Tesla Model S Plaid e Chevy Corvette ZR1? Il verdetto in video

La sfida fra Tesla Model S Plaid e Chevrolet Corvette ZR1 mette a confronto due approcci opposti alla performance: da un lato l’energia dell’elettricità al 100%, dall'altro un motore a combustione sovralimentato.

Tesla vs Chevrolet: la drag race fra Model S Plaid e Corvette ZR1 a bordo dell'elettrica

Quindi, da un lato la berlina di Tesla vanta 1.020 CV e trazione integrale con un peso di 2.183 kg. Dall'altro la nuova ZR1 (leggi tutto sulla Corvette ZR1) monta un V8 da 1.064 CV con doppio turbo e peso contenuto di 1.665 kg. Sulla carta, i numeri danno un leggero vantaggio alla Model S Plaid, che dichiara 9,23 secondi sul quarto di miglio, contro i 9,6 della Corvette.

Le due supercar alla resa dei conti

Tuttavia, solo la pista può confermare le prestazioni reali. Allora cosa c’è di meglio che una bella sfida di accelerazione sul classico quarto di miglio fra le due rappresentanti di questi mondi tanto diversi (per alimentazione) quanto vicini (per prestazioni)? (qui drag race Bugatti Chiron vs Tesla Model S). Guardiamo il video per scoprire chi avrà la meglio.

Visto che dominio? Tesla batte “Vette” 3-0. Chi pensava a un maggiore equilibrio alzi la mano. Noi per primi, ma analizziamo le prove. Nel primo confronto, le due auto partono quasi alla pari, ma la Tesla (guarda in video la Tesla Model S Plaid) prende presto il comando, chiudendo in 9,243 secondi contro i 9,8 della ZR1.

Tesla vs Chevrolet: la strip vista in soggettiva dall'abitacolo della Corvette ZR1

Tesla vince anche gara 2 e gara 3

La seconda gara accentua il divario: la Model S è ancora più efficace, mentre la Corvette peggiora il tempo con un 10,3.Anche nella terza manche il copione si ripete: Tesla ferma il cronometro a 9,2, mentre la ZR1 si attesta sui 10,2 secondi.

Le tre prove hanno mostrato una costanza prestazionale superiore da parte dell'elettrica. Ma la sfida resta aperta in attesa della futura versione ibrida ZR1X, che promette tempi sul quarto di miglio sotto i 9 secondi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/07/2025