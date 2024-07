Nuova Chevrolet Corvette ZR1: 1.078 CV bastano per il club delle hypercar?

Da super car (o muscle car) a hypercar il passo non è breve, tutt’altro. Difficile una mutazione tanto radicale per un’automobile, è vero, ad alte prestazioni, ma non stellari come solo pochissime macchine al mondo possono vantare. Ma facciamo un passo indietro, giusto per avere un termine di paragone più chiaro. Circa venti anni fa la Bugatti Veyron ha fatto il suo debutto sul palcoscenico delle hypercar con un incredibile motore W16 capace di 1.001 CV. Era un numero impensabile per un'auto di produzione, ma adesso tale valore è stato superato da un’auto che finora non apparteneva a quel ristrettissimo “club dei 1.000 CV” (e oltre).

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: quasi pronta al debutto la supersportiva da oltre 1.000 CVHYPERCAR A STELLE E STRISCE Una macchina americana, che più americana non si può, vale a dire la Chevrolet Corvette. Stiamo parlando della nuovissima ZR1, che riscrive le leggi grazie a un motore V8 biturbo da 5,5 litri flat-plane (con albero di manovella piatto). Un motore che spinge oltre la soglia dell’immaginabile per una sportiva del genere, fino a qualcosa come 1.078 CV e 1.121 Nm di coppia, tutti riversati sulle ruote posteriori. Questi sono numeri da vera hypercar e la ZR1 può farsi beffe, per esempio, di auto come Ferrari 296 GTB, 12Cilindri o SF90 Stradale. Pensate che ha anche una potenza maggiore della Lamborghini Revuelto, della McLaren 750S, della Pagani Huayra e della Mercedes-AMG One. Di fatto, quello di Chevrolet è il motore V8 più potente mai prodotto in America da un costruttore automobilistico.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: anche in versione convertibile

Questa unità è conosciuta come LT7 e ha molto in comune con l'LT6 della “Vette” Z06. Tuttavia, è stato particolarmente aggiornato per gestire i nuovi turbocompressori e le prestazioni aggiuntive che ne derivano. Tra le caratteristiche salienti ci sono una camera di combustione più grande e nuove fusioni della testa. Anche la fasatura delle valvole e il profilo delle camme sono stati ottimizzati, mentre ci sono un nuovo sistema di aspirazione con “calibrazione del motore anti-lag''. A ciò si aggiungono pistoni e bielle esclusive, nonché un sistema di iniezione secondaria del carburante. I miglioramenti del gruppo propulsore si estendono oltre il vano motore, poiché la trasmissione a doppia frizione a otto rapporti è stata completamente rivista. Adesso monta ingranaggi dal profilo differente, alberi più resistenti e una lubrificazione migliorata. Ci sono anche miglioramenti per ''gestire la coppia muscolosa dell'LT7''. Grazie a tutti questi cambiamenti, l'ingegnere capo esecutivo della Corvette, Tadge Juechter, ha dichiarato che la ZR1 – parole testuali - ''tira come un treno merci''.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: la versione con pacchetto ZTK Performance (gialla)

Mentre la casa americana non si è sbilanciata nel fornire dati numerici concreti, qualche manager ha sussurrato che l'auto dovrebbe essere in grado di raggiungere una velocità massima superiore a 215 mph (346 km/h). Tuttavia, si sono lasciati andare dichiarando che la punta massima potrebbe essere significativamente più alta, confermando che il modello non sarà limitato elettronicamente. Restando in tema di prestazioni, quattro collaudatori hanno raggiunto i 322 km/h sul circuito del Nürburgring durante la loro prima uscita di collaudo. Inoltre, la ZR1 dovrebbe essere in grado di percorrere il quarto di miglio (400 metri) in meno di 9,7 secondi, con velocità di uscita sul traguardo a oltre 240 km/h. In realtà, se questa stima fosse reale, la Corvette sarebbe più lenta di una rivale yankee come la Dodge Challenger SRT Demon 170, che ha raggiunto lo stesso risultato in 8,9 secondi a 151,17 mph (243 km/h), nonostante la ZR1 sia notevolmente più leggera. In particolare, la Corvette in versione coupé pesa 1.665 kg a secco, mentre la decappottabile arriva a 1.705 kg. Lato freni, la ZR1 monta un impianto con dischi freno carboceramici da 400 mm anteriori e 390 mm posteriori, che consentono di passare da 80-200-80 mph (129-322-129 km/h) in soli 24,5 secondi.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: il cofano con gli sfoghi per l'aria di raffreddamento

Nonostante abbia 410 CV in più di una Ford GT, la Corvette ZR1 ha un design tutto sommato sobrio. Tuttavia, c’è qualche indizio che questo non è un modello ordinario. Uno dei più evidenti è il cofano di tipo flow-through, cioè aperto ai passaggi dei flussi d’aria, che entrano dalla griglia anteriore, fluiscono attraverso un intercooler ed escono dal cofano stesso per favorire il raffreddamento, aumentando al contempo la deportanza anteriore. Ma ci sono anche un tetto in fibra di carbonio e un piccolo spoiler regolabile. La dotazione aggiunge cerchi in fibra di carbonio o alluminio da 20 e 21 pollici che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Il modello ha anche un assortimento di altri componenti in fibra di carbonio, tra cui lo splitter anteriore, le modanature esterne, le prese d'aria laterali e l'alettone anteriore. La ZR1 sarà offerta in versione coupé e convertibile, ma solo la prima avrà un lunotto posteriore diviso come sul modello da competizione Z06 GT3. R. Tuttavia, non si tratta di un ritorno al passato, poiché il finestrino è composto da due pannelli separati da una ''spina dorsale'' in fibra di carbonio. Quest'ultima incorpora delle prese d'aria funzionali per migliorare l'estrazione del calore dal vano motore.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: velocità massima di quasi 350 km/h

Ma se tutto ciò non bastasse, il pacchetto opzionale ZTK Performance promette di trasformare la ZR1 in una ''vera arma da pista'' e certamente ne ha tutto il diritto grazie a un'enorme ala posteriore, ai diffusori anteriori e a un labbro aerodinamico montato sul cofano. Le modifiche continuano sotto la vettura, poiché l'alettone anteriore è sostituito da listelli sottoscocca per aumentare la deportanza. Oltre alle modifiche aerodinamiche di stile, il pacchetto include molle più rigide, ammortizzatori rivisti e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R. Ma se questi ultimi elementi non fanno per voi, il pacchetto Carbon Aero potrebbe stuzzicarvi maggiormente. Include unicamente le modifiche al design aerodinamico del pacchetto ZTK, che permette di generare una down force di 544 kg alla massima velocità. Parlando di velocità, è questo che distingue il modello standard dalla ZTK. Infatti, la ZR1 è la ''regina della velocità massima'' grazie alla ridotta resistenza aerodinamica. La ZTK, d'altro canto, è una ''regina della pista'' che non rifiuta la strada.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: l'abitacolo sportivo e hi-tech della supersportiva americana

Gli interni della ZR1 non sono molto diversi da quelli della Corvette C8. Tuttavia, l’abitacolo è arricchito dai badge ZR1 sul volante, sulle soglie e su una targhetta interna oltre ad altri dettagli meno evidenti. Inoltre, la ZR1 dovrebbe essere dotata di un quadro strumenti digitale da 12” e di un sistema di infotainment con display da 8” con Google integrato. Sedili dal profilo supersportivo e finiture in fibra di carbonio completano il pacchetto.

Nuova Chevrolet Corvette ZR1: sul mercato americano dal prossimo annoDEBUTTO PREVISTO NEL 2025 La Corvette ZR1 entrerà in produzione l'anno prossimo e sarà costruita a Bowling Green, Kentucky. Anche se manca ancora molto, i manager hanno presentato il modello in anticipo per effettuare i test dinamici senza mimetizzazioni. Infatti, il travestimento influisce sulle prestazioni, quindi è stato necessario lavorare con la carrozzeria definitiva in vista. Infine, non ci sono ancora notizie sul prezzo, ma il modello si posizionerà sopra la Z06, il cui listino, negli Stati Uniti, parte da 110.100 dollari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/07/2024