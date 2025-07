Tesla deve far quadrare i conti: arriva una Model Y più economica? Ecco le prime foto

Veniamo subito al punto: Tesla (guarda la homepage di Tesla) deve migliorare le performance di vendita che negli ultimi mesi hanno virato sensibilmente in zona pericolosa. Durante la call sugli utili del secondo trimestre, Elon Musk ha chiarito che la futura Tesla Model Y economica non sarà un veicolo completamente nuovo, ma una versione semplificata del SUV elettrico già esistente.

Tesla Model Y ''low cost'': anticipata da Elon Musk, potrebbe arrivare entro fine 2025

Secondo fonti cinesi, la produzione sarebbe già in corso (leggi qui l'articolo) e il debutto è previsto entro la fine del 2025 a un prezzo ipotizzabile di circa 40.000 euro, ma non c'è nulla di ufficiale. Ma prima di tutto, sono comparse sul web le prime immagini diffuse dal blogger ''Garage 42'' che mostrano diversi cambiamenti estetici:

Rimozione della barra luminosa anteriore

Fari anteriori riposizionati più in alto, simili a quelli della Model 3

Eliminazione della striscia riflettente posteriore

Queste modifiche puntano a contenere i costi produttivi, mantenendo però una coerenza stilistica con il resto della gamma Tesla.

Tesla Model Y ''low cost'': un abitacolo semplificato per contribuire a contenere i costi

Anche gli interni sono stati semplificati rispetto all’attuale Model Y:

Assenza del tetto panoramico in vetro

Eliminazione degli schermi posteriori

Nuova configurazione del bracciolo centrale

Le leve al volante restano presenti, così come il sistema di selezione marce tramite display.

Cosa sappiamo di batteria e prestazioni?

In attesa di conferme ufficiali, si ipotizza l’impiego di una batteria più piccola rispetto alla Model Y Standard Range da 54 kWh, con un’autonomia stimata tra i 400 e i 450 km. Anche la potenza del singolo motore posteriore potrebbe risultare ridotta per contenere i costi, quindi inferiore ai 350 CV del modello di attacco nel listino attuale.

Tesla Model Y ''low cost'': niente tetto panoramico in cristallo come sul modello oggi in listino

Una scelta per rispondere alla concorrenza

Insomma, l’arrivo di un modello di fascia più bassa rispetto all’odierna Model Y (leggi versioni e prezzi di Tesla Model Y 2025) ha tutta l’aria di essere una mossa strategica per rintuzzare gli attacchi di una sempre più ampia concorrenza, che sta proponendo sul mercato prodotti della stessa fascia ma con prezzi più concorrenziali.

La Model Y rimane la bestseller di Tesla, tuttavia non offre più un rapporto qualità/prezzo particolarmente elevato, rendendo imperativo per Tesla introdurre una versione più economica. Le immagini e le notizie che arrivano dagli Stati Uniti sembrano confermare il piano di Elon Musk. Voi cosa ne dite? Un modello di più basso profilo della Model Y potrebbe ridare fiato alle casse di Tesla? Fateci sapere cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2025