Tesla vs Porsche: stavolta il Cybertruck sfida la 911 Turbo S. Chi ha la meglio? (video)

Diciamo la verità, lo abbiano capito subito che il Tesla Cybertruck, oltre a essere un oggetto davvero particolare, è anche un pickup straordinariamente veloce e in grado di accelerare più rapidamente di quanto chiunque potrebbe aspettarsi. E abbiamo visto tutti, come il BEV a ruote alte di Elon Musk abbia trionfato nella drag race contro una Porsche 911… rimorchiando un’altra 911! Ma la gara non si è svolta sul classico quarto di miglio (circa 400 metri), bensì su una misura inferiore, più o meno la metà. Ecco svelato, almeno in parte, il segreto della vittoria americana. E al di là dell'Oceano, gli scettici hanno già affermato che il furgone elettrico di Tesla non avrebbe vinto se la gara fosse proseguita fino al quarto di miglio. Ora, i ragazzi del popolare canale YouTube Throttle House hanno deciso di mettere a confronto una Porsche 911 Turbo S con il Cybertruck per risolvere la singolar tenzone. Da sottolineare che, come è stato evidenziato in precedenza, nel testa a testa che l’ha vista vincere, Tesla probabilmente ha usato una Porsche 911 Carrera standard con 385 CV, piuttosto che la Turbo S con 650 CV, più adatta a confrontarsi con gli 850 CV del pickup elettrico. Ma guardiamo il video, che mette sull’asfalto 1.500 CV fra energia elettrica e benzina.

SUPERCAR BATTE PICKUP, MA NON DI MOLTO Non sorprende quindi che la supersportiva di Porsche nella sua configurazione più potente abbia dimostrato di poter tenere testa al BEV di Tesla, vincendo sia la gara di accelerazione sia quella di ripresa sul quarto di miglio. Sebbene la straordinario scatto da fermo del Cybertruck gli abbia permesso di partire più velocemente dell'auto sportiva, la Turbo S è riuscita a recuperare tutti i metri persi in partenza e alla fine batterlo.

Tesla Cybertruck vs Porsche 911 Turbo S: la drag race sul quarto di miglioQUANDO L’AERODINAMICA ENTRA IN GIOCO Dopo la prova, il pilota del Cybertruck ha affermato che l'accelerazione del veicolo elettrico era incredibilmente efficace, ma che a circa 130 km/h, ha iniziato a sentire la pressione del vento contro l’imponente sagoma del veicolo rallentandolo e limitandone le performance nell’allungo finale. Insomma, Europa batte USA. Se preferite, Porsche batte Tesla, ma il potenziale del pickup a stelle e strisce sembra davvero eccezionale. Ci voleva una 911 Turbo S per averne ragione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/02/2024