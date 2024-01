Cybertruck batte 911? Musk sbugiardato (in parte) dal fact checker

Prendi con le pinze tutto ciò che senti uscire dalla bocca di Elon Musk. A volte, si tratta di affermazioni che non corrispondono alla verità. Più spesso, sono... mezze verità. Ricordate quando Musk, nel presentare il Cybertruck di serie, mostrò un video del pick-up elettrico che batte una Porsche 911 in una drag race, per di più con 911 a rimorchio? Sin da subito, la clip generò controversie. Oggi, abbiamo la certezza di essere stati ingannati. O quantomeno, un po'... manipolati (come spesso accade, quando c'è di mezzo ''lui'').

Elon Musk celebra le proprietà di traino del Cybertruck. Ma esagera

PAROLIERE Durante la cerimonia, Musk sostenne come il Cybertruck potrebbe battere un 911 in una gara di accelerazione sul quarto di miglio, anche trainando un'altra 911. A sostengo della tesi, Musk fece partire un video. E all'apparenza, quella tesi venne confermata. Tuttavia, le cose sono andate in modo un po' diverso. Infatti, il video non mostra una corsa sul quarto di miglio. Un video di ''fact checking'' spiega tutti i retroscena.

NON È FINITA FINCHÈ... Come osserva Jason Fenske, conduttore del popolare canale YouTube Engineering Explained, la gara è stata lunga la metà, concludendosi all'ottavo miglio. Fenske in ogni caso approfondisce l'argomento e si domanda come sarebbe andata a finire se la gara fosse stata autorizzata a proseguire fino alla distanza standard del quarto di miglio. Utilizzando il filmato ininterrotto della corsa e contando i fotogrammi, Fenske calcola che il Cybertruck abbia coperto l'ottavo di miglio in 8,25 secondi. Benché sia un risultato impressionante, è significativamente più lento di quanto il super pick-up Tesla possa performare se gravato da un'auto e rimorchio (in test indipendenti, Cybertruck completa l’ottavo miglio in 6,9 secondi, ovvero 1,31 secondi più velocemente, e il quarto di miglio in 11 secondi netti). Ciò significa che, nell’improbabile scenario in cui il divario tra il truck ''carico'' e il truck ''scarico'' non aumentasse più nel secondo ottavo miglio, l'auto impiegherebbe 12,3 secondi, cioè 1,3 secondi in più, per completare il quarto di miglio, rispetto a un Cybertruck da solo. Ripetiamo, resta un crono da spavento: tuttavia, ugualmente, Musk riesce a infilarci sempre una (mezza) bugia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/01/2024