Tesla congelate: a Chicago un video che ha dell'incredibile

''È come un gruppo di robot morti''. A dirlo è un ragazzo tra i 25 e i 30 anni, probabilmente infreddolito, certamente divertito dalla scena a cui sta assistendo: tutte le Tesla collegate al supercharger sono ''morte''. Dall'energia che esprime il suo sguardo, il giovane o sa prendere con grande sagacia anche gli imprevisti più impegnativi, oppure - ed è molto più probabile - nessuna della Tesla congelate è sua. La scena, per quanto surreale, è autentica e documentata da un'edizione di Fox News: se non ci credete, trovate il video qui sotto, che testimonia come le auto di Elon Musk abbiano avuto seri problemi tecnici a causa del grande freddo.

IL GRANDE FREDDO C'è da dire che il contesto climatico è molto particolare: in queste settimane il centro-nord degli USA è investito da un vortice di aria polare senza precedenti. Le temperature negli stati più a nord hanno raggiunto anche i 30 gradi sotto lo zero e Chicago non è stata risparmiata dal freddo e dal gelo. Come noto, le auto elettriche sono particolarmente suscettibili alle basse temperature, che ne possono compromettere l'autonomia di utilizzo. In questo specifico caso, però, l'intensità del fenomeno meteo è stata tale da aver di fatto reso inutilizzabili i veicoli Tesla. Tra le testimonianze c'è chi afferma di essere partito da casa con qualche decina di miglia di autonomia residua e di essersi ritrovato dopo qualche minuto praticamente senza più energia per poter proseguire la marcia. Un altro incoveniente è legato alle maniglie ''a scomparsa'': essendosi congelate, per molti è stato impossibile sbloccare la serratura e accedere al veicolo.

I supercharger hanno avuto qualche malfunzionamento con il freddo

ATTENZIONE AI SUPERCHARGER Il freddo è nemico delle auto elettriche (sebbene qualcuno che l'abbia sfidato con successo c'è), e questo è un fatto piuttosto acclarato. Ciò che invece la ''crisi di Chicago'' ha fatto emergere è che un freddo particolarmente intenso può mettere in crisi anche l'infrastruttura di ricarica. Tra i tanti teslari intervistati, diversi hanno raccontato di aver effettivamente collegato l'automobile al supercharger senza che esso abbia restituito energia. Come se non funzionasse, di fatto. Alcuni automobilisti hanno ripetuto l'operazione più volte senza successo mentre altri, dopo anche 5 ore di attesa, hanno visto la percentuale di crescita dell'autonomia ferma allo 0%. Si tratta di uno scenario complesso, per cui i colleghi di Fox News hanno provato a chiedere qualche chiarimento a Tesla, senza però ricevere risposta. Chissà cosa starà pensando Elon Musk vedendo queste immagini.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 17/01/2024