TikTok: il video su come far partire una Tesla scarica diventa virale

Far ripartire una Tesla Model S scarica è più complicato di quanto sembri: il video che spiega come fare diventa virale su TokTok

Far ripartire un'auto tradizionale che ha la batteria scarica è un'operazione molto spesso banale, ma quando è una Tesla Model S a rimanere senza corrente, la faccenda si complica non poco. Non solo perché non la puoi riavviare a spinta, ma perché le maniglie delle porte sono azionate elettricamente e se rimani chiuso fuori non puoi aprirle, come non puoi aprire il cofano e la presa di ricarica. Ma prima di ricorrere all'apriscatole, guarda il video con cui il content creator Trevor Wagner mostra la procedura per risolvere la situazione: su TikTok è diventato virale.

I FILI NASCOSTI Primo passo è aprire il cofano anteriore e per fare ciò è necessario trovare i due fili a cui collegare i morsetti positivo e negativo di una fonte di alimentazione esterna, come un booster o la batterie di un'auto tradizionale. Secondo il modello di Tesla questi due fili possono trovarsi dietro la copertura del gancio di traino o nascosti dietro al rivestimento interno dei passaruota anteriori. Quando la fonte di alimentazione è collegata, il cofano anteriore dovrebbe aprirsi automaticamente.

PER POTERLA TRAINARE Una volta sollevato il cofano anteriore, è necessario rimuovere il pannello di manutenzione a ridosso dell'abitacolo e collegare il morsetto positivo di un alimentatore esterno al polo positivo della batteria ausiliaria dell'auto (c'è uno specifico aggancio da scoprire, protetto da una copertura in plastica), mentre il polo negativo dell'alimentatore va collegato alla messa a terra del veicolo. In questo modo le porte si apriranno, permettendo di salire a bordo. Il touchscreen dovrebbe attivarsi dopo alcuni minuti con la fonte esterna collegata, consentendo di impostare l'auto per il traino. Tutto chiaro?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/01/2024