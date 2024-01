Elon Musk e la droga: cosa c'è di vero nella notizia del Wall Street Journal?

La notizia è deflagrata come una bomba su media e social network nella giornata di oggi, 8 gennaio, e cioè che per l’autorevole Wall Street Journal ''Elon Musk ha usato droghe illegali''. Questo il titolo del giornale, che in un lungo servizio dedicato al miliardario americano si sbilancia sulle sue abitudini, riportando i timori che aleggiano nelle stanze dei bottoni di tutte le aziende controllate dal Tycoon come Tesla e Space X. Nondimeno, secondo il Wsj, Musk Musk avrebbe partecipato più volte al Burning Man, festival artistico e musicale ai limiti del legale (probabilmente superati…) in Nevada dove si fa largo uso di sostanze stupefacenti. Nato nel 1986, l'evento si celebra ogni fine estate e negli anni ha avuto altri ospiti illustri nel mondo del jetset.

Elon Musk: il miliardario sotto la lente del Wall Street Journal per assunzione di drogheIL CONSUMO ERA DICHIARATO Ma ricordiamo che già nel 2018 il fondatore di Tesla e Space X era finito al centro delle polemiche per aver fumato marijuana in pubblico. Lo scorso giugno il quotidiano statunitense aveva riportato la notizia, confermata dallo stesso Musk riguardo l’assunzione di piccole dosi di ketamina, sotto prescrizione medica, per curare la depressione. Un consumo che aumenterebbe in occasione di eventi pubblici. Insomma, un quadro non del tutto cristallino, quello del miliardario americano. Il Wall Street Journal cita poi alcuni episodi dove Musk avrebbe consumato droga, come l'LSD, funghi allucinogeni e ancora ketamina in svariate occasioni, mentre era insieme al fratello minore Kimbal nel 2021.

VEDI ANCHE

Elon Musk: il tycoon statunitense durante una conferenzaPROBLEMI IN VISTA PER LE SUE AZIENDE? Tuttavia, il giornale finanziario americano pone l’accento sulle questioni strettamente legate alle aziende di Musk, poiché ci sarebbe allarme tra gli azionisti, preoccupati di come l'uso di droghe possa danneggiare, oltre alla salute, anche le aziende fondate dallo stesso Musk. Infatti, il timore tra i membri del Consiglio di amministrazione sarebbe stato condiviso in maniera anonima, in modo da non comparire nei verbali redatti ufficialmente. Come ricorda il Wall Street Journal, l'uso di droghe illegali violerebbe i codici di condotta di tutte e sei le aziende di cui Elon Musk è proprietario. ''Nel luogo di lavoro non possono circolare droghe ed è proibito a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, di farne uso, anche fuori dall’ufficio'', si legge nel regolamento di Tesla. Ma vi è anche un riscontro a livello federale sulla possibile violazione di norme specifiche come il Drug-Free Workplace Act. Secondo l’atto ''chi vince un appalto dal governo federale o beneficia di sovvenzioni federali deve garantire ambienti di lavoro liberi dalle droghe come condizione preliminare per ricevere un contratto o una sovvenzione da un’agenzia federale''.

Elon Musk: le rivelazioni del Wall Street Journal preoccupano i membri dei CdAL’AVVOCATO SMENTISCE TUTTO L'uso di droga illegale da parte di Elon Musk infrangerebbe il contratto miliardario che Space X ha firmato tra il 2017 e il 2021 con la Nasa e il governo americano per le missioni spaziali e militari. La violazione delle norme federali sulla droga, chiosa il Wall Street Journal, potrebbe pregiudicare oltre mille miliardi di dollari detenuti dagli investitori, decine di migliaia di posti di lavoro e danneggiare il programma spaziale americano. Ma l'avvocato dell'imprenditore, Alex Spiro, ha dichiarato al quotidiano che Musk “effettua regolarmente test a sorpresa per l’uso di stupefacenti a SpaceX, e non ne ha mai fallito uno”. Insomma, pare che tutto sia derubricato a illazioni prive di fondamento e il legale rincara la dose, poiché denuncia che ci sono altri fatti falsi, non specificati però, nell'articolo. Ed è lo stesso Musk a smentire la notizia bomba che lo riguarda attraverso un post su X dove dichiara che: “Se con le droghe la produttività migliorasse, le prenderei”. Di certo la questione non finirà in un attimo; non resta che attendere novità e siamo certi che non tarderanno ad arrivare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2024