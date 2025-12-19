Ferrari Purosangue: Fast & Furious scansati, fuga da film a Miami con scintille e blackout

Una Ferrari Purosangue presumibilmente rubata, un inseguimento ad alta tensione e un blackout improvviso: quanto accaduto a Miami, in Florida, ha rapidamente fatto il giro del web.

La fuga della Purosangue finisce male

Il super SUV di Maranello (guarda la prova di Ferrari Purosangue) è stato protagonista di una fuga terminata contro un palo della luce, causando un’interruzione di corrente e attirando l’attenzione dei social media. Ma guardiamo il video pubblicato sul canale Instagram mikeclosedit.

Due SUV spariti durante il trasporto

L’intervento della Polizia è iniziato martedì mattina, dopo la segnalazione del proprietario dei veicoli. L’uomo aveva organizzato il trasporto di due SUV di lusso, la Ferrari Purosangue del 2024 e una Rolls-Royce Cullinan del 2025 (guarda Rolls-Royce Cullinan Cosmos). Con il passare delle ore, resosi conto che le auto non erano mai arrivate a destinazione, ha denunciato alle autorità il possibile furto.

Ferrari Purosangue: il SUV sportivo di Maranello con motore 12 cilindri da 725 CV

Una corsa durata poco

Grazie a un localizzatore GPS, le forze dell’ordine hanno individuato rapidamente la Ferrari (guarda la homepage di Ferrari). I video ripresi dai residenti mostrano il SUV svoltare bruscamente davanti a una pattuglia, sfiorandola prima di accelerare. Il veicolo appariva già danneggiato, procedendo “di traverso” ad alta velocità con l’asse posteriore disallineato.

Pochi secondi dopo, la Purosangue ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo della luce e generando una pioggia di scintille. Il conducente, un uomo proveniente da New York, è stato arrestato con accuse che includono furto aggravato, fuga dalla polizia e guida spericolata.

Ferrari Purosangue: il luogo dove si è schiantato il SUV di Maranello nei video della TV locale

La Rolls-Royce Cullinan si è salvata

Nel frattempo, è stata localizzata la Rolls-Royce Cullinan sottratta senza ulteriori problemi e senza bisogno di inseguirla. Una piccola consolazione per il malcapitato proprietario.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/12/2025