Purosangue, asso di cuori: tutti i premi già in bacheca

Un autentico capolavoro di tecnologia, di aerodinamica, di ingegneria meccanica: il (non) SUV a 12 cilindri più veloce sulla faccia della terra. Ma ancor prima, Purosangue è opera d'arte degna dell'eredità Ferrari. Lo diciamo noi italiani, lo sostengono anche gli stranieri, che dal fascino dell'ultimo gioiello modenese sono ipnotizzati. Si leggano sul web le recensioni della stampa estera. La bellezza di Ferrari Purosangue si misura anche in premi internazionali: a questo ritmo, una bacheca sola sarà insufficiente. L'ultimo riconoscimento in ordine di tempo è un Car Design Award. Subito dopo aver conquistato nientemeno che un Red Dot.

Ferrari Purosangue, in bacheca un Car Design Award

ALTEZZA MEZZA BELLEZZA Purosangue è si è imposta nella categoria ''Production Cars'' dei prestigiosi Car Design Award, concorso istituito nel 1984 su iniziativa della rivista italiana Auto&Design. Come teatro della cerimonia di premiazione, l’ADI Design Museum di Milano, nell’ambito della Milano Design Week. Il Car Design Award si rivolge ai progetti che maggiormente hanno contribuito all’evoluzione del design automobilistico. I vincitori vengono selezionati da una giuria di 11 esperti giornalisti, esponenti delle più influenti testate automobilistiche internazionali. Giuria che ha scelto Purosangue per ''le proporzioni straordinarie per un’auto a ruote alte, che la fanno sembrare più compatta delle sue dimensioni reali'', ma anche per ''l'accessibilità e l'abitabilità ai vertici della categoria anche grazie a un sistema di porte elaborato ed esteticamente accattivante''.

Le caratteristiche ''Welcome Doors''

AL TRAINO L’edizione 2023 dei Car Design Award ha altresì coinciso con la premiazione del team stesso del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, che ha prevalso nella categoria ''Brand Design Language''. Tale riconoscimento sottolinea l’attività dell'equipe che meglio ha lavorato sulla coerenza e la trasversalità del linguaggio formale del marchio nell’intera gamma prodotto. “La rilevanza internazionale del premio - commenta Manzoni, Ferrari Chief Design Officer - è un incoraggiamento a non smettere mai di ricercare nuovi stimoli creativi, alimentando così ulteriormente la passione di tutti i membri del team”.

Un riconoscimento anche al Centro stile Ferrari

DOPPIETTA Il successo ai Car Design Award segue dunque, a stretto giro di posta, un altro exploit. Per la prima volta nella storia dei Red Dot Award, Ferrari si è aggiudicata due riconoscimenti di primo piano in altrettante categorie, con Purosangue insignita del Red Dot: Best of the Best nella categoria ''Product Design'' e con Ferrari Vision Gran Turismo che ottiene lo stesso premio nella categoria ''Innovative Products''. Da segnalare anche il Red Dot Award conquistato da 296 GTS, prima spider di Maranello equipaggiata di V6 ibrido plug-in.

Purosangue conquista anche un prestigioso Red Dot

HABITUÈ Nato nel 1955, il Red Dot è uno dei premi più prestigiosi nel design industriale e ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. Tra il 2015 e il 2023, Ferrari ha ottenuto in totale 26 Red Dot Award, un record assoluto. La cerimonia di premiazione dell'edizione 2023 è prevista per il 19 giugno a Essen, in Germania.

Ferrari Vision Gran Turismo, bellezza virtuale

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/04/2023