L'auto alla Milano Design Week, gli eventi e le anteprime da non perdere

Automobili e creatività, un binomio naturale che nella cornice della milanese Design Week trova la propria massima espressione. In programma dal 17 al 23 aprile, anche l'edizione 2023 del Fuorisalone - manifestazione diffusa e spontanea che come da tradizione accompagna il Salone Internazionale del Mobile in scena a FieraMilano - accoglie tra i propri espositori numerosi marchi auto. Milano Design Week come occasione speciale per parlare di prodotto, ma anche di tendenze artistiche, tecnologia, sostenibilità. Raccogliamo, nel nostro speciale, l'elenco dei Costruttori presenti al Fuorisalone 2023 in forma ufficiale, con tanto di mini descrizione delle rispettive iniziative. Il contenuto è in continuo aggiornamento.

Per raccontare e condividere la propria visione di futuro, in particolare il proprio percorso verso la neutralità carbonica, Audi - che di Fuorisalone è anche co-producer - rinnova la propria partnership con la mostra evento Design Re-Evolution di Interni e sceglie come sede della propria House of Progress la Piazza del Quadrilatero, la corte privata con accesso pubblico dell'hotel Portrait Milano. Al centro dello spazio espositivo, l’installazione ''The Domino Act'' del designer Gabriele Chiave, opera che riprende il concetto di circular economy, alla base del progresso Audi. Nel cortile sarà esposta Audi Skysphere Concept, l’avveniristica roadster full electric dal passo variabile, in anteprima assoluta per il pubblico italiano. Gli spazi Audi House of Progress ospiteranno anche momenti di confronto e di approfondimento su cultura dell’innovazione e del progresso, per uno scambio di idee che spazierà dall’approccio filosofico a quello industriale, da quello sociologico a quello imprenditoriale.

SQ8 E-TRON Forte della partnership che dal 2014 lega il brand al Montenapoleone District, l’ingresso di Audi nel futuro della mobilità è sottolineato anche dalla presenza in Via Montenapoleone di SQ8 e-tron, altra anteprima per il pubblico italiano. Audi SQ8 e-tron è la versione sportiva di Q8 e-tron, evoluzione della prima vettura elettrica del brand.

Conquistatasi un ruolo centrale nel processo globale di transizione energetica in chiave mobilità, Hyundai sarà tra i brand protagonisti della Solferino Design Week. Sostenuto da Corriere della Sera assieme a Living e Abitare e con allestimento curato dallo studio Migliore + Servetto, l'evento animerà durante il Fuorisalone la sede storica del quotidiano milanese con Solferino 28—Elevators, per raccontare al pubblico in maniera coinvolgente il design come disciplina in continuo movimento, in grado di ridefinire le città di domani. Al centro di una installazione interattiva, anche la nuova berlina elettrica Hyundai Ioniq 6.

VEDI ANCHE

La Milano Design Week 2023 è il contesto ideale nel quale fare conoscenza con la nuova concept Lancia 100% elettrica, evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre durante il Lancia Design Day. Il concept viene descritto come ''la prima vettura della nuova era di Lancia'', con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Antipasto di nuova Lancia Ypsilon EV?

Lexus torna alla Milano Design Week con la nuova installazione “Shaped by Air'' dell'acclamata artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. Fondatrice di Reddymade Architecture and Design, Reddy si è ispirata alle curve e alla maestria artigianale della Lexus Electrified Sport coupé per realizzare un'opera d'arte elegante e leggera che esprime la sostenibilità, l'innovazione e l'eccellenza del design, fondamentali per l'ethos del brand Lexus. “Shaped by Air'' celebra ''l'impegno condiviso dei collaboratori per un design incentrato sull'uomo, a emissioni zero e realizzato in modo impeccabile''. La presentazione a Milano segue l'anteprima all'Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami), durante la Miami Art and Design Week 2022. Appuntamento al Superstudio di Via Tortona dal 17 al 23 aprile. L'occasione vedrà anche la presentazione pubblica dei prototipi creati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023.

Nuova Maserati GranTurismo sarà la grande interprete del Tridente all’edizione 2023 della Milano Design Week. L’icona del brand si prepara a conquistare il pubblico cosmopolita sia in due camaleontiche versioni Fuoriserie One Off, sia nella futuristica digital One Off firmata da Hiroshi Fujiwara. Protagonista sarò anche GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, edizione a tiratura limitata.

Peugeot e l’artista J. Demsky hanno collaborato per realizzare una livrea particolarmente originale della Hypercar 9X8 che corre nel Campionato del Mondo Endurance FIA dallo scorso luglio. L'unveiling in esclusiva è in programma proprio alla Milano Design Week, il prossimo 17 aprile. Immaginando la nuova livrea dell’Hypercar, Demsky - si legge nel comunicato - ''non si limita a decorare un'auto: trasmette un messaggio potente, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell'automobile, applicandolo a un'auto sportiva che esprime il meglio di Peugeot in termini di stile, efficienza e tecnologia''. Artista eclettico, J. Demsky ha disegnato anche le grafiche delle tute e dei caschi dei piloti.