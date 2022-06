Audi House of Progress, assaggi di futuro alla Milano Design Week

La tecnologia come fidata coinquilina, amabile collega di lavoro e - soprattutto - passeggera fissa della propria auto. Evolve l'idea stessa di mobilità, ma è sempre l'Uomo il sole attorno al quale ruotano i pianeti di un sistema nato per far prosperare uno stile di guida - e anche di vita - via via più armonioso, funzionale, rispettoso dell'ambiente. Questa la vision di Audi, questa la filosofia che i Quattro Anelli condividono col pubblico ad Audi House of Progress, spazio che con la Milano Design Week 2022 stringe un legame naturale. Teoria, ma anche squisita pratica: vedi l'esposizione di tre concept car.

Audi House of Progress: nuova A6 e-tron concept e non solo

RE-GENERATION L'appuntamento è dal 6 al 13 giugno in piazza Cordusio, nel cuore stesso di Milano, all’interno del complesso di edifici che prende il nome di “The Medelan”. Audi House of Progress uno spazio di 1.500 mq attraverso cui il marchio intende illustrare il proprio epocale processo di trasformazione da Costruttore auto a provider a 360 gradi di mobilità connessa e ad emissioni zero. Lo fa nel più ampio contesto della mostra evento ''Design Re Generation'' di Interni, magazine di cui Audi è co-producer per l’ottavo anno consecutivo nel contesto del Fuorisalone.

Audi House of Progress: per conoscere il futuro della mobilità in anteprima

APPROCCIO OLISTICO Tre aree tematiche: con ''Re-generate our planet'', Audi esprime una visione di progresso sostenibile attraverso una filiera carbon neutral, l’utilizzo di energia rinnovabile e dell’economia circolare. ''Re-generate our society'', inoltre, per approfondire i temi della diversità e dell’inclusione, attraverso un nuovo approccio educativo. In ''Re-generate our lives'', infine, il confronto verte su pensiero antropocentrico e sulle esigenze dell'individuo come punto di partenza della progettazione industriale. Suggestioni visive, panel, talk con figure chiave come Marc Lichte, Responsabile del Design di Audi, Johanna Klewitz, Coordinator of Sustainability, ed Henrik Wenders, Senior Vice President Audi. Clicca qui per conoscere tutti gli eventi in programma.

Audi Grandsphere Concept

ELETTRO-WAGON Audi House of Progress e Milano Design Week l'occasione ideale anche per toccare con mano il futuro dell'auto secondo Ingolstadt. In anteprima nazionale, ecco Audi A6 Avant e-tron concept, antipasto della declinazione full electric di A6 station wagon. L'inedita piattaforma PPE a 800 Volt (batterie scalabili, ricarica in corrente continua fino a 270 kW, autonomia stimata di 700 km), ma anche una radicale evoluzione dello stile esterno e interno.

Audi Urbansphere Concept, interni rivoluzionari

SFERA PRIVATA A Casa Audi, premiere italiana anche per due fuoriclasse di innovazione di design e di tecnologia come Audi Grandsphere Concept e Audi Urbansphere Concept. La prima, una magistrale interpretazione di mobilità futura a lungo raggio nel segmento lusso. La seconda, pensata invece come soluzione antistress a prova di ''megacity''. Di ambedue, caratteristica primaria è quella di essere progettate dall’interno verso l’esterno: prima la cellula abitativa, sempre più intesa come ''sfera'' privata all'interno della quale coltivare le proprie esigenze. Seguono, solo in un secondo momento, le forme - avvenirstiche - della carrozzeria. Guida autonoma di Livello 4 ed ecosistema digitale di bordo garantiscono ai passeggeri un'esperienza di viaggio, di intrattenimento e comunicazione senza precedenti. La società evolve, Audi asseconda i trend. Anzi, li anticipa e li suggerisce.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/06/2022