Ciao Bugatti, la guardia del corpo di Ronaldo sbatte la Veyron contro il muro

UNA BUGATTI IN MENO PER CR7 Il prezioso parco auto di Cristiano Ronaldo ha perso uno dei suoi gioielli, non per sempre, ma solo per il tempo necessario per le riparazioni dopo che una delle sue guardie del corpo ha “stampato” la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse contro un muretto sull’isola di Maiorca. Non una bella notizia per la stella del calcio che, tuttavia, non avrà grossi problemi a ripristinare a nuovo la sua auto senza intaccare troppo il conto corrente, che quest’anno dovrebbe aggiungere altri 125 milioni di euro dai contratti 2021/2022 e nonostante le cifre stratosferiche che ruotano attorno alle supercar di Molsheim. Invece, è stata la guardia del corpo ad avere avuto una giornata particolarmente terribile. Pensate la telefonata al suo datore di lavoro… CR7 e il suo entourage sono attualmente a Maiorca per le vacanze e la stella del Manchester United stava viaggiando a bordo di un altro veicolo al momento dell'incidente.

Incidente Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: guardia del corpo di CR7 disfa la hypercar COME ROVINARE LA HYPERCAR FRANCESE Le immagini scattate all'indomani mostrano che la Veyron è andata a sbattere contro un muro di mattoni sul lato di una strada dopo aver preso una curva a velocità troppo elevata. Il Daily Mail riporta che la guardia del corpo, la cui identità rimane sconosciuta, è scesa dall'auto dopo l'incidente per continuare il suo viaggio con il calciatore portoghese, lasciando altro personale a occuparsi delle pratiche con la polizia. A quanto pare la Veyron è stata rimossa da un carro attrezzi e coperta da un telone blu per proteggerla dagli occhi indiscreti dei passanti. Le immagini condivise online dal quotidiano inglese mostrano come l’auto abbia subito alcuni danni alla parte anteriore, con graffi visibili sul paraurti e sullo splitter. Inoltre, il lato passeggero della Veyron Grand Sport Vitesse sembra aver subito un duro colpo e avrà bisogno di alcune riparazioni più importanti.

SCARSA ATTITUDINE ALLA GUIDA? La guardia del corpo alla guida della Bugatti si è assunta la piena responsabilità dell'incidente. “L'auto si è schiantata contro un muro, ma ci sono stati solo danni materiali e nessun ferito, inoltre l'autista si sia assunto la piena responsabilità per quanto accaduto”, ha rilevato la fonte. “Le informazioni su chi era al volante e cosa è successo sono registrate nel database della centrale di polizia e sono disponibili per il tribunale o per gli ufficiali per condurre eventuali ulteriori indagini”. Detto dell’incidente, ricordiamo che Ronaldo non è rimasto a piedi, visto che sull’isola si è portato anche la Mercedes Classe G AMG che gli è stata regalata dalla compagna lo scorso anno. Almeno non avrà problemi per trasportare il suo entourage.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/06/2022