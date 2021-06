UN PEZZO DI STORIA L'ultima Bugatti Veyron Super Sport uscita dagli stabilimenti di Molsheim è attualmente in vendita nel Regno Unito. Nonostante la base d’asta non sia stata resa pubblica, non è difficile ipotizzare che si tratti di un affare riservato a pochissimi fortunati. Sebbene Bugatti abbia lanciato nel corso del tempo una pletora di versioni speciali della Veyron, la Super Sport è senza ombra di dubbio la più speciale di tutte. In effetti, fu proprio una Veyron Super Sport a stabilire - nel 2010 - il record di velocità massima per un’auto di serie, raggiungendo i 431.072 km/h sul circuito di prova di Ehra-Lessien (qui il primato stabilito da Bugatti Chiron). Bugatti, in totale, ne costruì 48 esemplari e quello finito all'incanto è l’ultimo di quella serie gloriosa.

TOTAL BLACK La Veyron Super Sport in questione si presenta in colorazione speciale Matte Black opaco. Della stessa tinta anche i cerchi in lega leggera, mentre le pinze freno sono rosse a contrasto. Gli interni sono dominati da pelle pregiata carminio brillante, abbinata a rivestimenti in fibra di carbonio per la console centrale e per i pannelli porta. L’abitacolo comprende anche moquette e tappetini anch’essi color carminio. Tom Hartley Jr, il proprietario dell’auto, garantisce che l'hypercar francese è stata regolarmente revisionata da Bugatti London ogni 12 mesi.

POTENZA MOSTRUOSA Il contachilometri della Veyron Super Sport riporta 2.005 km, un valore davvero interessante, a cui si aggiunge una garanzia Bugatti ufficiale estesa fino a gennaio 2022. La fuoriserie viene venduta completa di manuale d’istruzioni originale, libretto di circolazione, chiave di scorta, telo copri auto, kit di pronto soccorso e certificato Bugatti con tanto di firma che dimostra che la vettura è effettivamente l'ultima Veyron Super Sport prodotta dall’azienda francese. Le performance, come intuibile, sono da capogiro. Il W16 8.0 litri eroga la bellezza di 1.200 CV e una coppia massima di 1.500 Nm, che si traducono in uno 0-100 orari coperto in 2,5 secondi (qui la sfida fra una Veyron e SSC Tuatara). Che dire? È proprio l’auto che tutti desiderano!