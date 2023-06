La Purosangue su misura di Piero Ferrari si ispira a un'auto del Drake (video)

Chissà se Piero Ferrari, ultimo erede del leggendario Drake, ha dovuto trovare qualche scappatoia per mettersi in garage questo splendido ed esclusivo esemplare di Ferrari Purosangue vista la lista di ordini ormai chiusa da mesi. A parte gli scherzi, il figlio di Enzo ha da poco ritirato l’ultimo gioiello di casa, il primo – definiamolo - a ruote alte di Maranello. Giusto per non farsi mancare nulla, Piero Ferrari ha utilizzato il programma Tailor Made per realizzare un esemplare unico e ispirato a un’auto posseduta dal padre, vediamo come è stato creato.

Ferrari Purosangue Tailor Made: Piero Ferrari al volante del suo gioiello personalizzatoLE SPECIFICHE SU MISURA La carrozzeria della Purosangue è in tonalità Verde Dora, sfumatura che si abbina perfettamente alla Ferrari 400 Superamerica del 1962 personale di Enzo. I cerchi in lega leggera a cinque razze sono rifiniti in Winter Grey, colore simile agli elementi in fibra di carbonio a vista. L'interno è rivestito in pelle Jade Brown, che regala un ambiente extra lusso alla supercar italiana. Anche questa opzione trova ispirazione alle specifiche della 400 Superamerica del padre, pur se quest'ultima è stata equipaggiata con interni in pelle nera per un certo periodo della sua vita. È curioso notare che entrambi i modelli hanno quattro posti e sono dotati di un motore V12 sebbene la Purosangue abbia performance straordinariamente superiori grazie ai 60 anni di evoluzione tecnologica a suo vantaggio. Infatti, il motore da 4,0 litri della Superamerica erogava 340 CV mentre la Purosangue si spinge fino a 725 CV grazie al vigore del suo V12 di 6,5 ​​litri. Inoltre, il nuovo modello ha il doppio del numero di marce: siamo a otto contro quattro.

Ferrari Purosangue Tailor Made: la supercar a ruote alte lascia la fabbrica di MaranelloPIERO FERRARI MANAGER DI SUCCESSO Detto della “one-off” di Maranello, ricordiamo che il 78enne uomo d'affari detiene una rispettabile quota del 10,23% di Ferrari, cosa che gli permette di essere fortemente coinvolto nella gestione di tutti gli aspetti manageriali della Casa italiana. Questa posizione, ovviamente, ne fa un uomo ricchissimo, con un patrimonio stimato di 5,5 miliardi di dollari, il che gli permetterebbe di farsi costruire una Purosangue su misura anche se non si trovasse nella sua posizione privilegiata. La Purosangue su misura è presentata anche in un breve video su YouTube accanto al suo proprietario, vediamolo insieme.

L’AUTO DI ENZO ESPOSTA NEGLI USA Per quanto riguarda l'originale Ferrari 400 Superamerica del 1962 che era guidata da Enzo Ferrari, è esposta al The Revs Institute in Florida, dopo essere passata di mano più volte dall'inizio degli anni '60.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2023