CR7 posa con la sua Ferrari Purosangue: "Non so più quante auto ho"

Dopo aver raggiunto e superato la pressoché totalità dei record sportivi, Cristiano Ronaldo sta concludendo la propria straordinaria carriera in Arabia Saudita. Un ''buen retiro'' da circa 200 milioni di dollari l'anno, circondato dal lusso e, soprattutto, dalle sue automobili di lusso. Infatti, come noto, oltre al calcio, CR7 ha una passione sfrenata per le quattro ruote: sin dai tempi del Manchester United, il fuoriclasse portoghese si è sempre distinto per aver scelto vetture sportive e desiderabili. L'ultima in ordine di arrivo è una Ferrari Purosangue, ed è lo stesso calciatore a condividere sul suo profilo Instagram (da 618 milioni di followers) una foto dell'arrivo del SUV Ferrari direttamente da Maranello. Accompagna la foto una didascalia un po'... strafottente. ''Non so più quante auto ho!''. Appunto: quali sono le auto di Cristiano Ronaldo?



LAST BUT NOT LEAST Dicevamo di Ferrari Purosangue, (qui trovate la nostra prova), un ''non-SUV'' ad altissime prestazioni (motore 6,5 litri V12 aspirato da 725 CV e 716 Nm di coppia, accelerazione 0-100 km/h in 3,3 secondi e velocità massima superiore ai 310 km/h) il cui prezzo di listino (doverosi optional inclusi) oltrepassa i 400 mila euro. Dell'esemplare di Ronaldo, si notano il colore Blu Scozia, i cerchi in lega da 20'' in titanio e gli interni in pelle color Crema. Se Purosangue è l'ultima arrivata nella collezione di CR7, di certo non è la più costosa in assoluto.

VEDI ANCHE

Nel garage di CR7 c'è anche una Bugatti Centodieci

TESORETTO Nel garage di CR7 sono ammucchiate numerose automobili sportive e di lusso. Tra tutte, i marchi più rappresentati sono Bugatti e Rolls-Royce. Il calciatore dell'Al-Nassr ha davvero un debole per le automobili con motore W16, tanto da aver acquistato una Bugatti Veyron (1,5 milioni di euro), una Bugatti Chiron (2,8 milioni di euro), persino l'ultra-esclusiva Bugatti 110 (8 milioni di euro) e il pezzo unico Bugatti Voiture Noire (11 milioni di euro). Per quanto riguarda le Rolls, la collezione comprende una Dawn Cabrio (345.000 euro), una Phantom (355.000 euro), una Ghost (350.000 euro) e il SUV Cullinan (400.000 euro). Poi, ovvio, la ''flotta'' Ferrari: oltre a Purosangue, anche una rarissima 250 GTO (508.000 euro) e una F12 TDF (420.000 euro). Non manca all'appello McLaren, con la Senna (1 milione di euro) e la MP4-12C Spyder (400.000 euro). No comment.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/01/2024