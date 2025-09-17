Cullinan Cosmos, l’opera unica di Rolls-Royce ispirata alla Via Lattea (video)

Il lussusoso sport utility è un modello one-off che riproduce la maestosità dell'universo con dettagli Bespoke e un cielo stellato dipinto a mano

Rolls-Royce ha presentato la Cullinan Cosmos, un SUV di lusso in versione one-off, che celebra la spettacolarità e l'immensità dello spazio.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: il padiglione con la Via Lattea dipinta a mano

Commissionata da una facoltosa famiglia appassionata delle meraviglie dell'universo - per primo il figlio di quattro anni - il SUV è stato realizzato attraverso un insieme di dettagli dal reparto di personalizzazione Bespoke che trasformano ogni superficie in un richiamo cosmico.

Il cielo stellato Starlight dipinto a mano

Il cuore del progetto è rappresentato dal primo cielo stellato Starlight dipinto a mano, una novità assoluta per Rolls-Royce (guarda la homepage di Rolls-Royce). L'opera ha richiesto oltre 160 ore di lavoro da parte di un' artista interna del marchio. La Cullinan Cosmos presenta un padiglione mai visto prima, che raffigura una versione eterea della Via Lattea.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: il SUV è stato realizzato dal reparto speciale Bespoke

Venti strati e stelle di fibra ottica

Per ottenere questo effetto, l'artista ha utilizzato oltre venti applicazioni successive di pittura acrilica, creando profondità e dimensione con diversi strumenti, tra cui anche un pennello da trucco per l'effetto nebbiato. Una volta completata la composizione, le perforazioni in fibra ottica sono state inserite singolarmente a mano, integrando la pittura con un campo luminoso di “stelle” che arricchiscono il cielo interno del SUV.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: dettagli unici per il SUV realizzato in un solo esemplare

Gli esterni della Cullinan Cosmos sono rifiniti in Arabescato Pearl, una tonalità che ricorda la luce lunare nel cielo di mezzanotte. Una doppia linea in Charles Blue e la mitica statuetta Spirit of Ecstasy illuminata completano il quadro estetico (scopri in video l'ultima RR Cullinan).

Gli interni offrono un'atmosfera quasi meditativa ispirata dalla quiete e dalla meraviglia dello spazio profondo, con sedili in pelle Charles Blue e Grace White. Le impiallacciature Piano White aggiungono un tocco tecnico e nitido che richiama le superfici lucide dei satelliti. Mentre ricami e pannelli decorati a mano riproducono gruppi di stelle.

La collaborazione fra clienti e Rolls-Royce

I clienti hanno collaborato con i designer per creare un esclusivo motivo stellare, che appare come ricamo Bespoke sui pannelli delle portiere e sui poggiatesta e come opera d'arte dipinta a mano sulla fascia dinanzi al passeggero anteriore.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: la statuetta Spirit of Ecstasy illuminata che domina la calandra

Caratteristiche principali della Cullinan Cosmos

Cielo stellato Starlight dipinto a mano in oltre 160 ore

Vernice Arabescato Pearl con dettagli Charles Blue

Spirit of Ecstasy illuminata

Interni in pelle Charles Blue e Grace White

Motivi a gruppi di stelle ricamati e dipinti a mano

Le parole del manager Rolls-Royce Bespoke

Phil Fabre de la Grange, Responsabile Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars, ha dichiarato:

''I viaggi spaziali sono un'attrazione senza tempo per i clienti che hanno commissionato questa straordinaria vettura unica. Per il Bespoke Collective, questo progetto ha anche esplorato nuove frontiere, con il nostro primo cielo stellato Starlight dipinto a mano. Audace nella sua concezione e spettacolare nella sua realizzazione, questa commissione dimostra come Rolls-Royce dia vita alle visioni ultraterrene dei clienti con drammaticità, profondità e assoluta precisione”.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: l'artista Bespoke ha impiegato oltre 160 ore di lavoro

Un'opera commissionata a Dubai

La Cullinan Cosmos è stata commissionata tramite il Private Office Dubai, una delle sedi create dal marchio per avvicinare i clienti più visionari al Bespoke Collective. Il SUV è stato consegnato alla famiglia in occasione di un evento speciale, pronta a trasformare ogni viaggio in un'esperienza unica. Il prezzo di tale opera d'arte? Inutile chiedere…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/09/2025