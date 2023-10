Momento d'oro per Rolls Royce: ecco la Ghost Ekleipsis in serie limitata

Momento d'oro per Rolls Royce, che dopo le strabilianti Droptail da collezione presenta ora una nuova serie limitata a 25 esemplari - tutti già venduti - della Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis Private Collection. Colori e interni si ispirano al fenomeno dell'eclissi solare e la data di lancio coincide proprio con l'eclissi solare anulare visibile in gran parte del continente americano il 14 ottobre 2023.

La Vittoria Alata sul frontale della Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis Private Collection

La caratterizzazione estetica della Rolls-Royce Ghost Ekleipsis passa innanzitutto per la colorazione Lyrical Copper della carrozzeria, che le dona una sorta di oscurità dorata molto in tema con l'eclissi solare. La particolarità di questa finitura su misura è che incorpora un pigmento di rame in polvere, che appare scuro finché non cattura la luce, e solo a quel punto produce un'iridescenza di grande effetto. Il color Mandarino adorna gli inserti sotto la griglia Pantheon e le pinze dei freni, così come la linea di cintura dipinta a mano, che include una delicata rappresentazione astratta della transizione dalla luce all'oscurità mentre la Luna si avvicina per coprire il Sole.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis: la linea di cintura è dipinta a mano

All'interno spicca la selleria bicolore, dove oltre 200.000 forellini nella pelle nera lasciano intravedere il color mandarino sottostante, a creare un disegno e un gioco di chiaroscuri che vuole richiamare il crepuscolo dorato delle eclissi. L'effetto visivo è stato progettato al computer e affinato manualmente nel corso di sette versioni successive. La plancia ha una fascia illuminata: con 1.846 “stelle” incise al laser in modo da simboleggiare lo sviluppo di un’eclissi totale. Dimensioni e posizione di ciascuna “stella” sono state definite da un singolo designer, responsabile di creare con esse un effetto ipnotico: un processo delicato e impegnativo che ha richiesto più di 100 ore di lavoro. La composizione culmina in un orologio realizzato su commissione, che incorpora un diamante taglio brillante da 0,5 carati a ricordare l'effetto ''Diamond Ring'', ossia quel gioco di luce che si crea in un eclissi quando un unico, abbagliante punto di luce può essere visto sul contorno della Luna nella frazione di secondo appena prima e immediatamente dopo che questa ha oscurato il sole.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis: dettaglio della finitura bicolore della pelle

SEMBRA FACILE... Ci sono voluti 14 tentativi per progettare e realizzare la versione definitiva dell'orologio, la cui lunetta è stata modificata per ospitare la gemma. I test per verificare che la gemma non tendesse a staccarsi hanno compreso cicli nella cella climatica con temperature tra -30°C e +90°C. L'orologio è rifinito con un'incisione sulla cornice in alluminio brunito, che rivela il metallo lucido sottostante. I tocchi finali includono battitacco illuminati sulla soglia delle porte, ombrelli dedicati con profili color Mandarino nascosti nelle porte e un'esclusivo telo da interni per coprire l'auto che reca il marchio Collezione Privata.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis: l'orologio a centro plancia

Il cielo dell'abitacolo della Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis è un vero coup de theatre: dotato della tecnologia di illuminazione Starlight, mostra un'animazione speciale e realizzata su misura per replicare l'eclissi che ispira il nome dell'auto. L'animazione inizia quando si chiudono le porte e il motore viene avviato: a questo punto i puntini luminosi nello Starlight Headliner si oscurano e inizia una sequenza affascinante, che replica la totalità dell'eclissi solare, quando la sagoma scura della Luna oscura completamente la luce brillante del Sole. Si forma così un cerchio di 940 ''stelle''. che rappresenta la brillante corona di luce attorno alla sagoma lunare. Altre 192 “stelle” illuminanti circondano il tutto, per ricreare ''lo spettacolo ultraterreno delle stelle visibili nel cielo durante il giorno, che si verifica solo durante un’eclissi solare totale'', dice Rolls-Royce.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis: l'eclissi sul cielo dell'abitacolo

UN ANNO PER SETTE MINUTI L'animazione sullo Starlight Headliner rimane visibile esattamente per sette minuti e 31 secondi: la durata più lunga possibile di un'eclissi solare totale. Trascorso questo tempo, viene ripristinata l’intera costellazione nel cielo notturno. ''Questa caratteristica altamente tecnologica ha richiesto un anno di scrupoloso sviluppo, in cui il Bespoke Collective (ossia il reparto che cura le realizzazioni su misura, n.d.r.) ha prodotto tre prototipi completi per perfezionare il design e la sequenza di accensione delle stelle”. Chapeau!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/10/2023