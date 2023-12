Il SUV da mille e una notte cambia look: le prime foto di Rolls Royce Cullinan

Quelle che vedete sono le prime foto della prossima Rolls Royce Cullinan, ovvero lo sport utility inglese che si prepara a un deciso cambio di look dopo cinque anni dal suo debutto ufficiale. Fotografato vicino al centro ricerca e sviluppo BMW a Monaco di Baviera (Rolls Royce è di proprietà della Casa tedesca) il SUV extra lusso ci mostra come sta cambiando i connotati nonostante la presenza di una leggera mimetizzazione. Di fatto, sembra che stiamo assistendo a un massiccio restyling di metà ciclo, a partire dalla zona anteriore.

Rolls Royce Cullinan: le novità più evidenti interessano i paraurti, qui quello posterioreMODIFICHE SOSTANZIALI DAVANTI E DIETRO Il prototipo nasconde elegantemente le modifiche sull’avantreno e in coda è chiaramente visibile un nuovo paraurti con terminali di scarico più in vista. Anche se per ora rimane un segreto cosa c’è sotto il rivestimento di plastica grigia, anche il paraurti anteriore sembra essere completamente nuovo con prese d'aria più alte a sinistra e a destra della sezione centrale sotto la targa. Invece, le fiancate sembrano restare uguali a oggi e le proporzioni rimangono equilibrate nonostante una lunghezza di oltre 5,3 metri.

Rolls Royce Cullinan: cambia davanti e dietro ma meno di profiloNON SI VEDE, MA CAMBIERANNO ANCHE GLI INTERNI Oggi non lo possiamo vedere, ma ci aspettiamo novità anche per il sontuoso abitacolo poiché sono previsti nuovi rivestimenti e dettagli hi-tech per gli interni. Fermo restando che gli interni possono essere personalizzati a piacere con pellami, legni e illuminazione mixati a piacere del proprietario. Diciamo che qua si entra in una dimensione sconosciuta ai più… Molto probabile anche un aggiornamento al motore e al cambio automatico, per un migliore rendimento complessivo. Insomma, vista l’esclusività del modello e le cifre in gioco, l’iconico SUV british sembra quasi pronto per essere ordinato dai facoltosi clienti di Rolls, per tutti gli altri non resta che sognare a occhi aperti…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/12/2023