Rolls Royce The Pearl Cullinan: SUV extra lusso in madreperla

Rolls Royce è il lusso. Come Louis Vuitton è per la moda il riferimento quando si tratta di eleganza, raffinatezza e stile, così Rolls-Royce è la massima espressione di lusso nel mondo dell'automobile: dai tempi dei ''coach'' ai primi del Novecento fino al periodo contemporaneo, quando la proprietà BMW ha ridato slancio ai progetti commerciali suggerendo operazioni che si sono quasi sempre rivelate vincenti. Seppur nel suo ristrettissimo segmento. L'ultima intuzione di successo è stato il SUV Cullinan, vero e proprio strumento di affermazione a quattro ruote apprezzato soprattutto tra personaggi dello spettacolo e in Cina e Medio Oriente. Proprio la regione tra Europa ed Asia è uno dei mercati principali per ''Rolls'' e dove più di recente è stata commissionata una Cullinan alquanto speciale. Si chiama Cullinan ''The Pearl'' ed è un progetto personalizzato realizzato in collaborazione con il Private Office Dubai, il quale lavora in sinergia con i Dealer Partners locali per offrire l'esperienza la più autentica possibile ai clienti della regione del Medio Oriente e dell'Africa.

La Rolls-Royce Cullinan ''The Pearl'' con un colore rosa unico

TINTA UNICA ''The Pearl Cullinan'' ha visto la luce all'inizio del 2022 per onorare il 90esimo compleanno del padre di un affezionato cliente Rolls-Royce. César Habib, Direttore Regionale, e Michelle Lusby, Progettista Capo del reparto Personalizzazione, sono stati presentati al padre con l'obiettivo di scoprire le sue passioni e la sua storia di vita, contribuendo in modo significativo all'orientamento del design su misura per questa personalizzazione. Tutto è stato fatto nel pieno rispetto dei gusti del cliente. La finitura Pearl Rose trae ispirazione dal colore della perla più preziosa nella collezione del proprietario ed è esclusiva per questo veicolo: non sarà mai disponibile per altri clienti in futuro. Per perfezionare questa finitura, sono state necessarie circa 30 diverse iterazioni, ognuna applicata a un pannello di carrozzeria a grandezza naturale. Questi pannelli sono stati attentamente esaminati sotto luci di simulazione diurna nell'Atelier di Goodwood e successivamente inviati al cliente per verificare che il colore fosse corretto. Inoltre, la vernice è stata sottoposta a rigorosi test tecnici per garantire che rimanga inalterata nel corso della sua vita, indipendentemente dalla temperatura e dalla luce UV.

VEDI ANCHE

Il tavolino da pic-nic ha degli inserti in madreperla

INTERNI IN MADREPERLA Gli interni sono rivestiti con due diverse tonalità di pelle. In un omaggio alle radici familiari, i sedili posteriori sono rivestiti in Ardent Red, ispirandosi al colore del materiale su cui le perle vengono presentate ai clienti per mettere in evidenza le sottili variazioni di colore naturali. In modo simile, l'intarsio in radica di noce richiama le tradizionali scatole di presentazione in legno in cui le perle vengono consegnate ai clienti al momento dell'acquisto. I dettagli di ricamo personalizzati includono monogrammi 'RR' realizzati in filo d'oro rosa sui poggiatesta e inserti dei sedili posteriori in Grace White. Inoltre, questo modello vanta uno dei più ampi utilizzi mai visti di madreperla in un'auto Rolls-Royce. La superficie superiore dei tavolini negli schienali anteriori presenta un intricato motivo circolare ispirato al design tradizionale arabo, che cattura lo sguardo verso un punto centrale. Ciascun ripiano è intarsiato con 1.351 pezzi separati di madreperla, ognuno selezionato individualmente e posizionato a mano nell'intarsio, poi sigillato con vernice trasparente. Al centro, è incisa la parola araba per ''padre'', inserita in acciaio inossidabile. Il classico orologio Rolls personalizzato è incastonato in un bordo di madreperla, con quadrante e lancette in oro rosa. Anche il selettore rotativo centrale è rifinito in madreperla. Al di sopra degli occupanti, il soffitto personalizzato Starlight Headliner mostra il cielo come appariva la notte e nel luogo esatto in cui è nato il padre del cliente commissionario. Pazzesco, vero?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/10/2023