Rolls-Royce Arcadia: è lei l'auto più lussuosa della storia? Video

Ancora una volta, Rolls-Royce sposta il livello di lusso e personalizzazione un po' più in là. Già quest'estate, la ''Regina'' delle automobili ha svelato la sua collezione one-off Droptail, composta da soli quattro esemplari unici nel loro genere. Ogni vettura presenta caratteristiche costruite su misura in base alle richieste di ogni singolo cliente, pur condividendo alcuni dettagli comuni. La Rose Noire Droptail (qui tutte le informazioni a riguardo) è stata la prima a essere presentata al pubblico, ispirata alla bellezza della rosa Black Baccara e rivestita con un'esclusiva vernice True Love. La successiva è stata la Amethyst Droptail, imponente e suggestiva con la sua tonalità viola che richiama l'eleganza dell'ametista. E ora, è il momento di scoprire il terzo gioiello: Rolls-Royce Droptail Arcadia. Un concentrato di artigianalità ed eccellenza che ha dell'artistico. Per farvi capire la dedizione dietro a questa vettura, pensate che per un singolo dettaglio specifico presente all'interno della vettura, sono stati richiesti 5 mesi di lavoro manuale per essere assemblato e installato. Di cosa stiamo parlando? Guarda il video (tasto Play su copertina) e cerca di scoprirlo, poi continua la lettura.

Rolls-Royce Arcadia Droptail: la tinta per la carrozzeria ha al suo interno particelle di alluminio e vetro

PERCHÉ ARCADIA? Il nome Arcadia richiama un luogo leggendario della mitologia greca, evocando l'immagine di un paradiso terrestre. In linea, dunque, con un'auto che non è sicuramente per i comuni mortali. Rolls-Royce ha sviluppato con cura un colore bianco esclusivo per gli esterni: la vernice, arricchita da particelle di alluminio e vetro, dona alla carrozzeria un'aura di lucentezza e luminosità senza eguali. Un dettaglio distintivo di questa commissione è la richiesta dell'acquirente di verniciare gli elementi in fibra di carbonio con una tonalità argento personalizzata - a differenza delle altre Droptail, che hanno il carbonio a vista - conferendo maggiore continuità visiva al design.

Rolls-Royce Arcadia Droptail: l'orologio ha richiesto 5 mesi di lavoro manuale

VEDI ANCHE

CINQUE MESI PER UN OROLOGIO All'interno dell'abitacolo, le possibilità di personalizzazione hanno portato il lusso e l'esclusività all'estremo. La predominanza del bianco si riflette dalla carrozzeria alla tappezzeria interna, creando un'atmosfera di pulizia e raffinata eleganza. Il materiale predominante - sono 233 pezzi in totale - è sicuramente il legno, una presenza intramontabile per un'auto di questo livello e che avvolge gli occupanti: dalle finiture del cruscotto ai pannelli delle porte, creando un ambiente familiare e accogliente. La realizzazione di un'opera d'arte su quattro ruote - perché di questo si tratta - come la Droptail Arcadia è il risultato di un lavoro artigianale meticoloso e dedicato. Il team di esperti carrozzieri Rolls-Royce ha impiegato oltre due anni per svilupparla e cinque mesi per assemblare ogni dettaglio dell'orologio al centro della plancia con la massima cura e precisione. Quest'ultimo è l'elemento forse più caratterizzante dell'intero progetto: il quadrante lavorato con 119 sfaccettature è stato dipinto a mano e il logo della doppia R è stato ricavato dal pieno in acciaio inossidabile.

Rolls-Royce Arcadia Droptail: i pannelli di legno sono 233 in totale

IL MOTORE? IRRILEVANTE La Rolls-Royce Droptail Arcadia è stata consegnata in questi giorni al suo acquirente di Singapore. Il prezzo che ha dovuto pagare è - ovviamente - sconosciuto ma si vocifera che la somma totale si aggirerebbe sui 30 milioni di dollari. Una cifra proibita, ma stiamo pur sempre parlando di un'auto realizzata in un solo esemplare e costruita cercando di soddisfare qualunque richiesta pervenuta. Infine, il motore. Sebbene su un progetto di questo tipo il propulsore sia l'ultimo dei pensieri, sotto il cofano di questa Droptail c'è pur sempre un sontuoso 6.7 litri V12 da oltre 500 CV di potenza massima. Difficile chiedere di più, anzi no: porgiamole la classica domanda cinica, ''fa anche il caffé?''.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/03/2024