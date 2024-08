Rolls-Royce Spectre Semaphore: l'unicità british omaggia la Golden Coast californiana

Un cliente Rolls Royce è speciale sotto ogni punto di vista. E un cliente speciale si aspetta di essere trattato in modo esclusivo, oltre ogni immaginazione se parliamo dello storico marchio anglosassone. Difatti RR è nota per offrire tutti i tipi di opzioni di personalizzazione su misura per i suoi modelli, e la sua ultima lavorazione non delude. La Spectre Semaphore è una versione one-off della EV britannica, con una verniciatura speciale, che si accompagna a una vera opera d'arte dipinta sul cofano. Il modello prende il nome dal colore Bespoke Semaphore Yellow della carrozzeria.

Rolls-Royce Spectre Semaphore: la one-off elettrica sfilerà alla Monterey Car Week 2024UNA DECORO CHE LA RENDE UNICA tuttavia, la caratteristica più originale è il cofano ''Marbled Paint Spill''. Il costruttore descrive l'opera come un ''tributo astratto al Golden State e al suo ambiente diversificato'' , e afferma che è stata ispirata dall' ''eleganza informale della costa Californiana'' . Per quanto ci riguarda e ben lungi dall'essere dissacranti, sembra che qualcuno abbia rovesciato della vernice sul muso della Spectre e poi abbia guidato su strade tortuose, ma tant'è, che l'opera d'arte esprime perfettamente il livello di personalizzazione che può raggiungere la Casa britannica. A parte le facili battute, il processo di lavorazione è stato molto più complicato di quanto potrebbe sembrare, con gli artigiani di Rolls-Royce che hanno applicato lacca argentata e più strati di vernice trasparente, per ottenere una ''finitura senza giunture”. Alla fine, sono state spese oltre 160 ore nella progettazione, sviluppo e produzione del solo cofano, a dimostrazione del fatto che l'individualità richiede tempo e pazienza oltre a talento e manualità non indifferenti.

Rolls-Royce Spectre Semaphore: per la decorazione sul cofano necessarie 160 ore di lavoro

VEDI ANCHE

SEMBRA DI ESSERE SU SUNSET BULEVARD Gli interni seguono il tema dei colori vivaci degli esterni, con una combinazione di sfumature Bespoke Lemon Yellow e Citrine Yellow per la tappezzeria e fondello degli strumenti coordinati sulla plancia. Le diverse tonalità di giallo sono unite dagli accenti più tenui di Grace White e Slate Grey . Gli inserti in legno sul cruscotto sono dipinti in un Cashmere Grey miscelato con scaglie di mica argentata. Infine, i battitacco sono adornati dalla targhetta Pebble Beach 2024 Special Commission, accanto al timbro di produzione della fabbrica di Goodwood.

Rolls-Royce Spectre Semaphore: lusso ed eleganza un po' sopra le righe dell'abitacolo

MUSCOLI D'ACCIAIO CHE SI CIBANO DI ELETTRICITÀ Come accade con la maggior parte delle realizzazioni su misura, l'architettura della Rolls-Royce Spectre rimane intatta. Infatti, il gruppo propulsore elettrico produce 585 CV e 900 Nm di coppia, ricavando energia da un pacco batteria da 102 kWh. Quest'ultima assicura un'autonomia dichiarata di circa 430 km; quindi, una percorrenza perfetta per sfilare tra le stradine di Montecarlo o a Dubai senza il rischio di dover attaccare la nobile Rolls a una ''borghese'' colonnina pubblica. La RR Spectre Semaphore sarà esposta al The Quail, A Motorsports Gathering, il 16 agosto, come parte della Monterey Car Week 2024 in California. Come nel caso della maggior parte delle Rolls Royce personalizzate, la casa automobilistica non ha rivelato alcun dettaglio sul prezzo, ma è lecito supporre che questo oggetto di design su quattro ruote abbia aggiunto qualche zero al prezzo consigliato dal produttore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/08/2024