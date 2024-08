Che peccato! La Ferrari Purosangue esce a pezzi dopo l'impatto

Lo ammettiamo, anche noi che siamo abituati a leggere tutti i giorni notizie sul mondo auto, abbiamo fatto fatica a mettere gli occhi su questa. Un vero colpo al cuore, osservare il relitto di una Ferrari Purosangue in mezzo alla strada, praticamente disintegrato dopo un impatto di chissà quale violenza. Noi che amiamo le auto e che ci capita di osservarle da un punto di vista – passateci il termine – “umano”, all’inizio non abbiamo trovato le parole giuste per descrivere tali immagini. Ma veniamo ai fatti.

Incidente Ferrari Purosangue: il motore protetto dalla pioggia con un ombrelloSUPERSPORTIVA... A RUOTE ALTE Siamo in Cina e qualche giorno fa è accaduto l’irreparabile, almeno per il proprietario di questo gioiello italiano. La Purosangue in questione è uno dei modelli più richiesti di Maranello ed essendo un SUV a trazione integrale, è davvero molto efficace anche su superfici più insidiose, ma ciò non garantisce che verrà guidata in modo sensato, come ci dimostrano queste foto. In realtà, i dettagli relativi all'incidente sono scarsi come da copione quando giungono dal Paese asiatico, ma a giudicare dal modo in cui la Purosangue è stata tagliata praticamente a metà, la supercar stava viaggiando a una velocità notevole al momento dell'incidente.

VEDI ANCHE

Incidente Ferrari Purosangue: lo sport utility di Maranello gravemente danneggiato dall'impattoPEZZI SPARSI OVUNQUE Le immagini della scena mostrano che l'intera parte anteriore del SUV supersportivo è stata strappata via, separando il telaio ausiliario e gli elementi delle sospensioni dalla metà posteriore dell'auto. L'intero V12 da 6,5 ​​litri, con il sistema di scarico ancora attaccato, è stato strappato e giace a diversi metri di distanza. La trasmissione sembra quasi che sia stata disposta pronta per essere abbinata alla carrozzeria, come succede quando la Purosangue è sulla catena di montaggio nello stabilimento di Maranello. E l'ombrello che protegge dalla pioggia il V12 scollegato è un’immagine che ha del tragicomico.

Incidente Ferrari Purosangue: il recupero del veicolo con il carroattrezziSOFISTICATO… “SUVERSPORTIVO” Sebbene la Purosangue abbia la trazione integrale, il che le conferisce un vantaggio in termini di tenuta di strada rispetto a modelli come la 296 GTB/GTS, si tratta pur sempre di un sistema che privilegia l’asse posteriore e nelle foto la strada è chiaramente bagnata. La Purosangue ha anche una modalità “Rain” (pioggia), che è ottima per impedire che i 725 CV di potenza e 716 Nm di coppia del muscoloso V12 aspirato mettano in difficoltà l’autotelaio, ma questo profilo di guida deve essere ingaggiato per aiutare il guidatore in caso di necessità. Possiamo solo ipotizzare che il proprietario abbia disattivato i sistemi di assistenza alla guida per provare l’ebbrezza del drift facile grazie al fondo scivoloso e… “sbam”, macchina da buttare via. Insomma, questa non è la prima e non sarà l’ultima Purosangue ad andare incontro a danni più o meno ingenti causati da un incidente, tuttavia il modo in cui è andata distrutta ci ha lasciato davvero dispiaciuti, ma quale appassionato non lo sarebbe?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/08/2024