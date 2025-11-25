Tesla non si apre dopo un incidente: occupante morta nell'incendio. Di nuovo

Tesla è stata colpita da un'altra causa legale dopo che le maniglie delle portiere mal progettate avrebbero causato un'altra morte. E non è la prima volta.

È successo nello Stato di Washington, a gennaio 2023, quando Jeffery e Wendy Dennis, a bordo della loro Model 3 si sono schiantati contro un palo per colpa - pare - dell'auto stessa, che avrebbe accelerato all’improvviso.

Dopo l'impatto l'auto ha preso fuoco e gli occupanti - ancora vivi - sarebbero rimasti imprigionati senza via di scampo.

Tesla Model 3 Standard

Le maniglie a scomparsa trasformano l'auto in una trappola mortale

Chi era all'interno non è riuscito ad azionare l'apertura di emergenza e, secondo quanto riportato nella denuncia, le maniglie a scomparsa ad apertura elettrica - non più funzionanti - hanno impedito ai soccorritori di intervenire dall'esterno.

Nonostante alcuni passanti abbiano tentato di sfondare i vetri a colpi di mazza da baseball, Wendy è morta sul posto. Jeffery è sopravvissuto, gravemente ferito, con ustioni alle gambe.

Maniglie a scomparsa su una Telsa - Foto di Eyosias G su Unsplash

All'origine del problema: come funzionano le maniglie delle Tesla

Per capire l’origine del problema bisogna ricordare come sono fatte le Tesla. A bordo ci sono due batterie: una a bassa tensione per porte, finestrini e infotainment; l’altra, quella grande, che da potenza al motore.

Se la batteria “piccola” muore dopo un incidente – cosa non rara – per aprire le porte bisogna ricorrere a leve meccaniche interne, ma molti passeggeri non sanno dove sono né come usarle. E in un’auto che brucia, il tempo di cercarle non c’è.

Tesla, apertura di emergenza delle porte anteriori - dal manuale Tesla

Non è un caso isolato

Quella dei Dennis non è purtroppo un’eccezione. Solo poche settimane fa è stata depositata un’altra causa in Wisconsin, dopo un incidente in cui cinque persone sono rimaste intrappolate in una Model S avvolta dalle fiamme.

Lo scorso ottobre, un’altra denuncia in California sosteneva che un Cybertruck diventato “una trappola mortale” avesse impedito a tre studenti universitari di mettersi in salvo dal fumo.

Ogni caso ha le sue dinamiche, certo. Ma il filo che li lega porta dritto allo stesso punto: quando la sicurezza dipende da sistemi elettrici e soluzioni “smart”, il giorno in cui qualcosa smette di funzionare può avere conseguenze irreparabili.

Tesla Cybertruck

L’accusa: “Tesla lo sapeva e non ha fatto nulla''

La nuova causa sostiene che Tesla abbia agito con negligenza, sapendo che le sue maniglie potevano diventare inoperabili dopo un impatto e che il pacco batterie agli ioni di litio comportava rischi di incendio.

L'azienda di auto elettriche di Elon Musk, secondo l'accusa, non avrebbe fatto nulla per risolvere il problema a lei noto e nel mirino finiscono anche una presunta accelerazione incontrollata e il mancato intervento della frenata automatica davanti al palo contro cui si sono schiantati i Dennis.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/11/2025