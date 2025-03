Tesla come Wyle E. Coyote: si schianta sulla strada disegnata

Un test mette alla prova la tecnologia Autopilot della Tesla Model Y, evidenziandone le limitazioni rispetto ai sistemi di guida autonoma basati su sensori Lidar.

L'esperimento, ispirato ai cartoni animati di Wile E. Coyote e Road Runner, dimostra come le telecamere di Autopilot possano essere facilmente ingannate. Scopri nell'articolo i veri limiti di Tesla Autopilot e della guida autonoma.

Tesla Model Y come Wyle E. Coyote: si schianta contro la strada disegnata sul muro

Rober ha posizionato una parete di polistirolo raffigurante una strada in mezzo a una carreggiata reale, con l’obiettivo di verificare la reazione dei sistemi di guida assistita. Il test confronta due veicoli:

Tesla Model Y con Autopilot, che si basa esclusivamente su telecamere (scopri di più sul sito di Tesla Italia)

con Autopilot, che si basa esclusivamente su telecamere (scopri di più sul sito di Tesla Italia) Prototipo Lexus RX dotato di Lidar, che utilizza laser per mappare l’ambiente

Il sistema Lidar della Lexus ha identificato correttamente la parete come un ostacolo e l'auto si è fermata in sicurezza. Al contrario, la Tesla Model Y, fidandosi delle sole telecamere, ha interpretato la parete come una strada e si è schiantata senza rallentare.

L’esperimento si è svolto in pieno giorno e con condizioni meteo ideali, escludendo variabili che avrebbero potuto compromettere il rilevamento.

Il problema non è quindi la visibilità, ma il principio stesso del funzionamento di Autopilot: il sistema analizza ciò che ''vede'' senza una vera comprensione della tridimensionalità dello spazio.

Tesla Model Y vs il manichino mobile di un bambino

In due test precedenti, Autopilot ha tuttavia superato l'esame, fermandosi di fronte a un manichino statico e a uno in movimento.

Ha fallito, invece, nel riconoscere il manichino in condizioni di nebbia e pioggia, mentre il Lidar ha rilevato la presenza dell’ostacolo in ogni situazione.

Sebbene il test abbia coinvolto solo due veicoli, suggerisce che molti altri sistemi basati su telecamere potrebbero fallire in situazioni simili. Non si tratta di un problema specifico di Tesla, ma di un limite intrinseco della tecnologia adottata.

Le probabilità di imbattersi in un muro che assomiglia a una strada sono basse, ma l’esperimento dimostra in modo efficace cosa possono e non possono fare questi sistemi.

In particolare, sottolinea che Autopilot è un sistema di assistenza alla guida di Livello 2, che richiede l'attenzione costante del conducente.

Soprattutto quando condizioni di visibilità precarie potrebbero ingannare la telecamera: proprio com'è successo davanti ai manichini con la nebbia o sotto la pioggia.

Il prototipo Lexus RX con sensori Lidar

Elon Musk ha definito il Lidar una “stampella”, sostenendo che le telecamere siano sufficienti per la guida autonoma. Tuttavia, esperimenti come questo mettono in discussione tale affermazione.

Non è la prima volta che emergono dubbi sui limiti di Autopilot: nel 2022, un altro test ha mostrato come una Tesla Model Y non fosse in grado di rilevare un manichino fermo su una strada di notte.

Questi risultati alimentano il dibattito sulla sicurezza dei sistemi basati esclusivamente su telecamere e sulla reale fattibilità di un futuro senza Lidar.

Nonostante ciò, da oltre un anno Tesla pubblicizza l'arrivo della funzione Autopilot Full Self Driving che nelle dichiarazioni dovrebbe fare un passo avanti verso la guida autonoma di livello 5 (leggi qui cosa significano i vari livelli della guida autonoma).

Guarda il video qui sopra per vedere i test dello YouTuber Mark Rober: la prova della Tesla Model Y e di Autopilot contro il muro di polistirolo inizia al minuto 15:00 del filmato.