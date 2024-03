Toyota GRMN Supra: in pista la più selvaggia delle coupé by Gazoo Racing

Toyota ha una lunga tradizione di auto sportive, pensate alla Celica oppure alla GR010 che corre nel campionato mondiale WEC - quello di Le Mans per intenderci - e a tutti i loro successi nel motorsport per farvi un’idea di cosa stiamo parlando. La divisione sportiva Gazoo Racing è attiva, naturalmente, anche sui modelli oggi in produzione come la Yaris e la Supra. Auto che offrono performance elevate e grande piacere di guida. Adesso, i giapponesi lanciano una nuova variante della Supra, che è stata pensata appositamente per aggredire i cordoli di quello che è uno dei circuiti più iconici al mondo, il Nürburgring. Il prototipo parzialmente mimetizzato è stato immortalato durante alcuni collaudi in pista e il sospetto è che si tratti della GRMN Supra, che potrebbe debuttare nel 2025.

Nuova Toyota GRMN Supra: la coupé con la grande ala fissa in codaDEDICATA AL MAESTRO DEI COLLAUDATORI Sebbene la maggior parte dei fan di questa coupé abbia probabilmente familiarità con la divisione Gazoo Racing (GR) di Toyota, non tutti potrebbero aver sentito parlare di GRMN. Quell'acronimo sta per (tradotto in italiano) ''Gazoo Racing elaborata dal Maestro del Nürburgring''. Il “maestro” in questione sarebbe il defunto capo collaudatore di Toyota, Hiromu Naruse. Detto questo, anche se vedere una Supra in prova al “Ring” non significa che si tratti sicuramente di un modello GRMN, voci risalenti al 2020 ci ricordano che Toyota sta sviluppando da qualche tempo una macchina del genere. E con l'integrazione del cambio manuale sulla Supra 2023 - un'altra voce che si è rivelata corretta - il prossimo passo logico nell'evoluzione della generazione A90 della sportiva giapponese è una versione focalizzata sulla pista. Da quello che possiamo vedere, il muletto monta un labbro anteriore e convogliatori aria rivisti.

VEDI ANCHE

Nuova Toyota GRMN Supra: potrebbe montare il sei cilindri biturbo di BMW MUN’ALA FISSA DI GRANDI DIMENSIONI In coda, c'è un'ala di grandi dimensioni, che differisce molto dai prototipi precedenti anch'essi collaudati al ''Ring'' l'anno scorso. Altri dettagli evidenti che ci fanno capire come l'auto al Nürburgring non è una Supra ordinaria sono i freni con dischi maggiorati e forati oltre a pinze più grandi. Inoltre, sembra esserci un'altezza del corpo vettura ridotto, se pensiamo alla Supra “standard”. La variante GRMN avrà probabilmente sospensioni riviste, più rigide, per contribuire a migliorare la già ottima manovrabilità della coupé. Le foto spia ci dicono anche di aspettarci un set di ruote più leggere montate su pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. QUALE MOTORE SOTTO IL COFANO? Tuttavia, il più grande dubbio che riguarda la GRMN Supra riguarda cosa ci sarà sotto il cofano. Come il resto della gamma, sappiamo che sarà un motore di origine BMW. Probabilmente sarà anche prelevato da una dei modelli M della casa automobilistica bavarese, forse il sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo da 480 CV che dà vita alla M3 e alla M4. Ci sono buone probabilità che Toyota finisca con una versione depotenziata di questa unità, come quella che alimenta la BMW M2 da 460 CV. Cosa hanno in comune tutti questi motori? Sono disponibili anche con cambio manuale. Lo stesso non si può dire del propulsore da 550 CV presente sulle folli M3 CS e M4 CSL, che comunque non pensiamo sia possibile trovarlo sulla GRMN Supra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2024