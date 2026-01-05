Video: un SUV che vola, un tuffo in vasca e non è un film d'azione

Ti va un tuffo? Mmm sì, ma un po'... acrobatico. Come trasformare di colpo una tranquilla serata in set di film d’azione, girato senza controfigure: istruzioni per l'uso.
Siamo in Nevada, è la notte del 15 dicembre e uno Chevrolet Equinox lanciato a tutta velocità sfonda un muro, decolla come un missile e conclude il volo nel giardino di una casa privata. Ciliegina sulla torta, la conducente viene letteralmente sputata fuori dall’auto, finendo dritta in piscina (così, a occhio, non aveva le cinture).
Tutto questo mentre il proprietario, tale Cletis Reed, sta per concedersi un momento di relax nella sua vasca idromassaggio. Questione di una manciata di secondi, e Cletis non avrebbe potuto raccontare l'episodio alle tv. (il servizio è di Fox5 Las Vegas).
Tutti salvi, ed è quasi un miracolo. Nonostante la folle dinamica, la conducente rimane cosciente, anche se trasportata in ospedale sotto shock.
La vera botta, ora, è per il proprietario di casa.
|Voce
|Stima
|Patio distrutto
|Sì
|Tetto danneggiato
|Sì
|Piscina contaminata (25.000 galloni)
|Sì
|Rimozione auto con gru
|Sì
|Costo totale
|300.000 dollari
Poteva finire molto peggio: il destino ha deciso di limitarsi a distruggere un giardino. E regalare una storia incredibile.
Screengrab: YouTube / Fox5 Las Vegas