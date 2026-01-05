Video: un SUV che vola, un tuffo in vasca e non è un film d'azione

Ti va un tuffo? Mmm sì, ma un po'... acrobatico. Come trasformare di colpo una tranquilla serata in set di film d’azione, girato senza controfigure: istruzioni per l'uso.

Siamo in Nevada, è la notte del 15 dicembre e uno Chevrolet Equinox lanciato a tutta velocità sfonda un muro, decolla come un missile e conclude il volo nel giardino di una casa privata. Ciliegina sulla torta, la conducente viene letteralmente sputata fuori dall’auto, finendo dritta in piscina (così, a occhio, non aveva le cinture).

Tutto questo mentre il proprietario, tale Cletis Reed, sta per concedersi un momento di relax nella sua vasca idromassaggio. Questione di una manciata di secondi, e Cletis non avrebbe potuto raccontare l'episodio alle tv. (il servizio è di Fox5 Las Vegas).

Tutti salvi, ed è quasi un miracolo. Nonostante la folle dinamica, la conducente rimane cosciente, anche se trasportata in ospedale sotto shock.

La vera botta, ora, è per il proprietario di casa.

Voce Stima Patio distrutto Sì Tetto danneggiato Sì Piscina contaminata (25.000 galloni) Sì Rimozione auto con gru Sì Costo totale 300.000 dollari

Poteva finire molto peggio: il destino ha deciso di limitarsi a distruggere un giardino. E regalare una storia incredibile.

Screengrab: YouTube / Fox5 Las Vegas

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2026