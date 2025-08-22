Rolls-Royce Phantom finisce in piscina. Un incidente? No, un remake

Fantasma sommerso: Rolls-Royce festeggia i 100 anni della Phantom con un'immagine che mescola mito e lusso.

Non si tratta della fuga notturna di un miliardario e neppure di un atto vandalico: è Rolls stessa a immergere nel Tinside Lido di Plymouth una Phantom Extended in disuso, per un teatrale omaggio al rock ‘n’ roll.

Rolls-Royce Phantom, un bagno in piscina per i suoi 100 anni

Perché una Rolls in ammollo

L’ispirazione? Il leggendario episodio (ancora dibattuto) del batterista dei The Who, Keith Moon, che pare abbia guidato una Rolls-Royce nella piscina dell’Holiday Inn di Flint nel giorno del suo ventunesimo compleanno.

Che l’episodio sia vero, o frutto di un’esagerazione mitica, la leggenda è sopravvissuta al tempo, tanto da diventare un’icona del lato più eccessivo della musica rock.

Rolls-Royce, fascino ma anche stravaganza

E proprio nel giorno in cui Keith avrebbe compiuto 79 anni, Rolls-Royce ha deciso di rendergli omaggio… facendo tuffare una Phantom nell’acqua.

Questa volta, senza equivoci tra finzione e realtà: c'è il video del backstage (vedi anche gallery).

Una location, un perché

La scelta del Tinside Lido non è casuale: questa piscina in stile Art Deco è apparsa in una fotografia dei Beatles del 1967, scattata durante le riprese del loro Magical Mystery Tour.

Rolls-Royce Phantom in ammollo nella piscina del Tinside Lido di Plymouth

E poi c’è la lunga lista di star che hanno reso la Phantom qualcosa di più, di una semplice auto. Per esempio:

John Lennon , che ne svelò una verniciata in giallo psichedelico;

, che ne svelò una verniciata in giallo psichedelico; Elvis Presley , che guidava una Phantom V dotata di microfono e blocco per appunti;

, che guidava una Phantom V dotata di microfono e blocco per appunti; Liberace , che la ricoprì di specchietti;

, che la ricoprì di specchietti; Elton John, che ne possedeva diverse, tra cui una rosa e bianca regalata a un membro della sua band.



La Rolls-Royce Phantom V di John lennon

Senza contare i rapper contemporanei che continuano a citarla nei loro testi, facendone la berlina più menzionata nell’hip-hop.

Insomma, l’imbucata in piscina non è una provocazione fine a sé stessa. Ma un affermare con stile l’anima di Phantom: una presenza che travalica il tempo e che sfida ogni limite.

Rock 'n' Rolls.

Rolls-Royce Phantom, la classe non è acqua

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/08/2025