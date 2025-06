Maextro S800: l'ammiraglia cinese sfida Mercedes e Rolls-Royce, a modo suo...

Il mercato automobilistico cinese continua a evolversi, e oggi anche il concetto di lusso “low profile” non è più una contraddizione, con le case automobilistiche locali che stanno cercando di dare del filo da torcere ai colossi europei.

Maextro S800: l'ammiraglia cinese costruita in collaborazione fra Huawei e JAC

All'ombra della Grande Muraglia i modelli premium diventano sempre più numerosi e richiesti, ma il termine ''premium'' è interpretato tutto a modo loro. Prendete una maxi berlina luxury come la Maextro S800, sviluppata congiuntamente da JAC e Huawei, (qui, la Luxeed EH3 di Huawei).

Ne avevamo già parlato lo scorso anno, ma si trattava di bozzetti e informazioni spicciole (qui, le prime info sulla Maextro S800), oggi possiamo approfondire l'argomento. Questa berlina di grandi dimensioni si posiziona nel segmento delle ammiraglie di lusso, proponendo soluzioni stilistiche ispirate a modelli iconici come la Rolls-Royce e la Mercedes Classe S.

Maextro S800: un design che si ispira alle berline di lusso Rolls-Royce

La Maextro S800 richiama chiaramente le linee maestose delle berline di lusso europee. Lo stile richiama da vicino la sontuosità di una Rolls-Royce, mentre elementi del design sembrano ripresi dalla Mercedes-Maybach Classe S.

Con una lunghezza di 5,48 metri, una larghezza di due metri e un passo di 3,37 metri, le dimensioni si avvicinano a quelle delle concorrenti tedesche, ma con una presenza su strada ancora più marcata.

Maextro S800: l'abitacolo offre un accoglienza di prima classe fra comfort e lusso

Un abitacolo orientato alla tecnologia e al comfort

L’interno della Maextro S800 presenta una dotazione tecnologica particolarmente ricca, soprattutto se rapportata al prezzo:

Quadro strumenti completamente digitale

Display infotainment da 15,6 pollici

Schermo per il passeggero anteriore da 16 pollici

Head-up display di grandi dimensioni

Due caricabatterie wireless

Impianto audio con 43 altoparlanti

L’auto è disponibile sia in configurazione a quattro posti, con sedili posteriori pensati per il massimo comfort, sia in versione a cinque posti.

Maextro S800: motore 100% elettrico oppure nella variante con range extender

Dal punto di vista tecnico, la Maextro S800 è offerta in più configurazioni meccaniche:

Versione 100% elettrica: batteria da 95 kWh, doppio motore, potenza complessiva di 530 cavalli

Versione range extender: motore a benzina da 1,5 litri usato come generatore, batteria da 65 kWh, stessa configurazione a doppio motore

Versione ad alte prestazioni con tre motori e potenza totale di 860 cavalli

Queste varianti permettono alla berlina di adattarsi a diverse esigenze di mobilità, pur mantenendo prestazioni elevate.

Maextro S800: cielo stellato come a bordo della Rolls-Royce Ghost

Il prezzo base della Maextro S800 parte da 708.000 yuan, circa 86.400 euro, mentre la versione top arriva a 1.018.000 yuan, equivalenti a 124.300 euro. A titolo di confronto:

Mercedes-Maybach Classe S: da 1.468.000 yuan (circa 179.200 euro)

Rolls-Royce Ghost: da circa 4,2 milioni di yuan (oltre 512.000 euro)

La differenza di prezzo colloca la S800 in una fascia più accessibile, pur mantenendo caratteristiche di altissimo livello.

Debutto positivo sul mercato cinese

Il debutto commerciale della Maextro S800 ha registrato risultati rilevanti: 3.600 ordini nella prima settimana, di cui 1.600 nelle prime 24 ore e 2.100 nel secondo giorno. Numeri che testimoniano l’interesse del pubblico cinese per una vettura che propone un compromesso tra lusso, tecnologia e prezzo. Cosa ne pensate di questa berlina di lusso asiatica? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/06/2025