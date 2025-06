Prova Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: eleganza e sportività made in Stoccarda

La CLE 300 4Matic Coupé riunisce Classe C e Classe E in un mix di linee eleganti e sportive, comfort elevato e hi-tech in un corpo da vera Mercedes

Nel corso della presentazione alla stampa dell’anno scorso ho apprezzato tutte le qualità della nuova Mercedes CLE Coupé (guarda il video di Mercedes CLE 220 d Coupé). Un'auto che raccoglie virtualmente il testimone dalla Classe C e dalla Classe E Coupé, esaltando lo charme e la tecnologia dei modelli più attuali della Stella.

Quasi – sottolineo quasi – un colpo di fulmine, poiché a un cinquantenne come il sottoscritto è piaciuto fin da subito l’equilibrio fra design, comfort e hi-tech di questa Mercedes. Un’auto che ho potuto provare nuovamente, anche in questa variante 300 4Matic: una macchina di alto livello che non passa inosservata.

Prova Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: silhouette elegante e sportiva per la due porte tedesca

Una linea che colpisce c’è poco da fare. Mi è piaciuta fin da subito per quei tratti affilati ma fluidi, dove nei 4,85 metri di lunghezza le linee morbide si incrociano con quelle più tese. Il cofano è lungo e sagomato, i fianchi muscolosi, il parabrezza inclinato e il padiglione è raccolto e declina verso la coda con una bella continuità.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: look atletico e moderno

Si aggiungono elementi come i proiettori anteriori a LED affilati, la grande calandra oppure le ruote da 20” o i fari posteriori dal design sfuggente, davvero ben riuscito. Un insieme che mi convince e da ogni lato la si guarda, questa CLE Coupé sottolinea il suo look atletico senza sconfinare nei muscoli in eccesso (per quelli c’è il reparto AMG), ma con spunti davvero ben riusciti.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: eleganza e sportività in simbiosi

L’unica vera criticità, se così posso definirla, la trovo nel colore della carrozzeria: il nero opaco sarà stiloso e alla moda, ma per me coccia un po’ con la classe che esprime quest’auto. Avrei preferito una sfumatura più delicata, magari vivace, per esaltare le sue forme levigate.

Mi sposto in abitacolo per descrivere il piacere di stare a bordo della coupé di Stoccarda. A gennaio 2024 descrivevo gli interni accoglienti quasi come il salotto di casa, pescando dal lusso di una Classe S e dalla sportività dei modelli di Affalterbach. Oggi trovo qualche differenza a causa dell’allestimento di questo modello, ma la sostanza rimane uguale.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: i giochi di luce delle ambient light multicolore

Parto dalla percezione di qualità sottolineata da materiali di qualità eccellente, dove la fibra di carbonio lucida si sposa con profili cromati e rivestimenti morbidi ovunque.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: sedili sportivi in pelle e finiture pregiate in abitacolo

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: ti accoglie un ambiente lussuoso

La pelle non è la stessa di allora, qua c’è una finitura più robusta ma meno delicata al tatto. Poco male, anche se si perde un pizzico di eleganza complessiva. Tuttavia, il comfort è evidenziato da numerosi dettagli come:

Sedili ant. con funzione elettrica di cambio postura

ampio spazio anteriore e posteriore (passo 2,87 metri)

illuminazione ambientale a LED multicolor

sedute posteriori ospitali

Infine, aggiungo un baule da 420 litri, perfetto per la borsa del weekend dei quattro passeggeri e molto altro. L’illuminazione ambiente a LED regala delicati o vivaci giochi di luce a scelta, che al buio rapiscono l’occhio dei passeggeri.

Occhio rapito anche dalla plancia dove spiccano il display da 12,3” del cruscotto multifunzione e il touchscreen da 11,9” del sistema d’infotainment. Entrambi ricchi di info e ben leggibili, il secondo sembra un tablet delicatamente appoggiato sulla console col quale attivare tutti i servizi di bordo.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: il quadro strumenti multifunzione da 12,3''

Un altro elemento di design, che sposa tutta la tecnologia MBUX di ultima generazione. Largo, quindi, alla compatibilità Apple CarPlay o Android Auto wireless, ma anche a un efficace assistente di bordo che permette l’attivazione di quasi tutte le funzioni.

Basta dialogare in modo naturale per trovare un indirizzo, cercare un ristorante o un benzinaio e sfruttare i sevizi, per esempio per chiudere il tetto scorrevole o scegliere la playlist preferita. L’auto diventa un luogo di svago, dove trascorrere da soli o in compagnia le ore al volante in relax.

Livello 2 di guida semi-autonoma

Lato tecnologia, la CLE 300 4Matic è equipaggiata anche con ricarica wireless per lo smartphone e prese USB-C. Anche la sicurezza è in primo piano, poiché trovo tutti i sistemi di assistenza per la guida semi-autonoma di Livello 2, di serie o raccolti in pacchetti opzionali.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: confortevole e con una discreta vivacità su strada

Motore 4 cilindri benzina, MHEV 48V, 1.999 cc Potenza massima 258 CV+23 CV overboost EV Coppia massima 400 Nm Acc. 0-100 km/h e velocità max 6,2 sec. e 250 km/h Cambio/Trazione Automatico 9m/integrale Dimensioni/bagagliaio 4,85 x 1,86 x 1,42 m/420 litri Consumo combinato 7,0 litri/100 km Peso a vuoto 1.855 kg Prezzo da 75.071 euro

Mercedes vanta un’ampia gamma di motorizzazioni ibride per la CLE. La 220d del mio primo contatto è un esempio di efficacia ed efficienza quasi senza pari. Si tratta di un motore elastico, robusto e performante, che combina consumi irrisori.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: il motore 4 cilindri 2.0 litri MHEV da 258 CV

Benzina mild-hybrid è la ricetta giusta?

Tuttavia, anche il 2.0 litri mild-hybrid 48V della protagonista di questo test non è affatto male. Scordatevi la rotondità dei vecchi 6 cilindri in linea 3.0, che erano sotto il cofano delle vecchie coupé come la 300 CE anni ’90.

Oggi, troviamo un 4 cilindri, forse meno “nobile”, ma comunque piacevole. La tecnologia ibrido leggera valorizza questa unità poiché il motore termico con 258 CV e 400 Nm di coppia è supportato da una unità elettrica da 23 CV, che da più boost negli scatti.

Si spegne quando serve per non consumare

Inoltre, il sistema a 48V serve per risparmiare qualcosa sui consumi facendo “veleggiare” l’auto nei rallentamenti. Il tutto è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti, che lavora sulla trazione integrale 4Matic.

Viaggi nel comfort ma non chiederle aggressività

Un complesso meccanico sofisticato, che si traduce in un bel piacere di guida. Lo spunto è abbastanza vivace, i passaggi marcia sono quasi inavvertibili e la CLE Coupé si muove in souplesse nel traffico o fuori dal caos cittadino.

Non chiedetele di mostrare i muscoli all’arrogante “sportivetta” che vi affianca al semaforo, semmai godetevela sul lungo mare o una bella strada di montagna, dove da il meglio di sé.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: la trazione integrale offre più sicurezza e guidabilità

Più vivace di quello che sembra

In ogni caso, la velocità massima è di 250 km/h e lo 0-100 è coperto in 6,2 secondi. Aggiungo che uno sterzo leggero ma preciso, sospensioni tarate in stile “tappeto volante” e un abitacolo ben isolato dai rumori sono l’asso pigliatutto per viaggi in totale comfort.

I Drive Mode le cambiano il carattere

Ci sono quattro profili di guida che agiscono su diversi parametri come la risposta del motore, dello sterzo, delle sospensioni e dell’ESP. In questo modo la CLE Coupé diventa più “coccolosa” ed economa oppure più graffiante, ma sempre entro i limiti di un’auto che punta forte sul comfort. Mi ha convinto la sua buona precisione su strada, anche forzando un po’ la mano.

Imposti una traiettoria e, nonostante una certa inerzia causata dal peso (1.855 kg), lei sta lì senza grossi problemi.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: i cerchi in lega leggera da 20'' griffati AMG

Il pacchetto tecnico opzionale dell’auto comprende l’asse posteriore sterzante, che consente alle ruote posteriori di ruotare fino a un massimo di 2,5º in fase o in controfase rispetto a quelle anteriori, migliorando sia la guidabilità quando andate più svelti sia la maneggevolezza negli spazi stretti.

La trazione integrale ti da una mano

Insomma, un bell’aiuto per chiudere una linea senza sbavature o per parcheggiarla più facilmente. E la trazione 4x4 offre altri vantaggi, come un maggiore equilibrio dinamico e una sicurezza più elevata su strade scivolose. Spazio alla voce consumi, che giocoforza non sono da utilitaria, ma in linea con le aspettative. In città la media è di 13,6 litri/100 km, che diventano 7,4 litri/100 km in extraurbano e 8,6 litri/100 km in autostrada.

Mercedes CLE 300 4Matic Coupé: prezzi di listino da circa 75.000 euro

La Mercedes CLE 300 4Matic Coupé in allestimento AMG Line attacca il listino a circa 75.000 euro nella versione Advanced, che salgono a 78.350 euro per la Premium e chiudono a 83.000 euro per la Premium Plus.

Con gli optional il conto si fa salato

Il modello in prova è equipaggiato con numerosi optional come il tetto apribile, la vernice nera opaca, il pacchetto tecnologico con l’asse posteriore sterzante e gli ADAS fino al livello 2 della guida semi-autonoma, che ne alzano il prezzo notevolmente e la soglia dei 90.000 euro è più che concreta. Non poco, ma si tratta di una cifra che rispecchia lo status di quest’auto. Eleganza, sportività, qualità premium, piacere di guida e marchio sono elementi che su una Mercedes si pagano. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/06/2025