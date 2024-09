Cabriomaniaci, a voi. Mercedes CLE Cabriolet, mestiere comfort. Prova

Quali differenze (per chi guida e per chi accompagna) rispetto a CLE Coupé? Sul "Nürburgring d'Italia" al volante di CLE 300 4Matic Cabrio

La cabriomania? Dopo il continuo fiorire di auto scoperte di inizio millennio, spesso dalle forme sgraziate a causa di tetti in metallo pieghevoli, la passione per le cabrio e le spider si è un poco raffreddata e la moda ha lasciato il posto ai veri appassionati del genere. Mercedes, da sempre presente con cabrio di grande fascino, non poteva mancare all’appello con la nuova CLE Cabriolet.



Mercedes CLE Cabriolet, fascino di ritorno

Se la domanda si restringe, si restringe anche l'offerta. In questo caso l’offerta si ottimizza, con un modello a cavallo tra due segmenti capace di accontentare più esigenze. È quanto Mercedes ha pensato per la sua CLE Cabriolet che, come la Coupè, si trova a cavallo tra Classe C e Classe E. Senza rinunciare a nulla, tanto meno a quattro posti vivibili anche per quattro adulti di stazza normale.

La capote si apre e si chiude in 20 secondi, anche in marcia

A TENUTA STAGNA Della CLE con il tetto in lamiera vi ha già parlato Alessandro, che ha provato la motorizzazione 220 d, io vi racconto la mia breve prova con la CLE 300 Cabriolet 4Matic a trazione integrale. Alla eleganza sportiva della coupè, la cabrio sostituisce il fascino della capote in tela che si apre e chiude in 20 secondi anche in movimento fino a 60 km/h. È una capote in tela alla tedesca, ovvero un valido sostituto di un tetto in metallo, con tanti strati per avvicinarsi il più possibile al comfort acustico e termico della coupè (e ci riesce).

Sedili posteriori climatizzati al... naturale

DIETRO TUTTO OK? La capote apribile aggiunge un vantaggio rispetto alla coupé: se i due posti posteriori sono piuttosto comodi anche per adulti, forse con lo schienale un poco troppo verticale ma con uno spazio sufficiente per gambe normali, raggiungerli sulla coupè richiede fisici ben articolati, mentre sulla cabrio bastano 20 secondi per accedere ai posti posteriori stando in piedi. Se si lascia la CLE Cabrio aperta sotto il sole estivo non ci si ustionano le terga come sulla griglia di un barbecue. Almeno, se si sceglie il rivestimento in pelle trattata per riflettere i raggi solari e mantenere la temperatura più bassa di 12 gradi rispetto a sedili in pelle non trattata. Il bagagliaio non è molto più piccolo di quello da 420 litri della coupé, con 385 litri a disposizione, 295 litri con la capote aperta: ha un accesso piuttosto agevole e si può ampliare abbassando gli schienali dei posti posteriori divisi 60:40.

Spoiler anteriore funzionale ma... bruttino

VENTO (NON) TRA I CAPELLI In Mercedes poi hanno prestato molta attenzione a non scompigliare le chiome indirizzando a dovere i flussi di aria a capote aperta con il sistema Aircap. All’immancabile frangivento tra i poggiatesta dei sedili posteriori la Mercedes CLE Cabriolet aggiunge anche uno spoiler anteriore: al premere di un pulsante, insieme al frangivento, si solleva la cornice superiore del parabrezza. Un'ottima idea dal punto di vista funzionale, ma esteticamente ricorda lo spoiler montato sui furgoni per rendere il cassone più aerodinamico. Estetica a parte, la protezione è eccellente per i posti anteriori, dotati anche dell’Airscarf, la sciarpa virtuale che, grazie a un flusso di aria climatizzata che esce dai poggiatesta, contribuisce a rendere la CLE Cabrio più quattro stagioni possibile. Se ai posti anteriori il vento nei capelli si sente davvero poco, ai posti posteriori ci si rinfrescano le idee, anche se senza turbini di aria fastidiosi, a causa anche della seduta un po’ alta, ottima per vedere bene la strada, meno per rimanere nella bolla protetta creata dall’Aircap.

L'Aircap protegge dalle turbolenze (ma non troppo)

Ho l’opportunità di provare in sequenza una CLE Cabrio e una CLE Coupè 300 4Matic con il motore benzina due litri quattro cilindri mild hybrid a 48 Volt con 258 cavalli a cui si aggiungono i 23 cavalli elettrici, 400 Nm, cambio automatico a nove marce 9G-Tronic e trazione integrale 4Matic. Tra le due passano 130 kg di peso a sfavore della cabriolet e, volendo, l’asse sterzante disponibile come optional soltanto per la versione coupè.

Questa è CLE Coupé

VEDI ANCHE

IN PIEGA Provo la coupè tra Milano e Genova, mettendola alla prova sulle curve della mitica Serravalle che, per chi non la conosce, è una specie di Nürburgring aperto al traffico. La CLE si dimostra affilata e stabile tra curve e controcurve, docile a seguire le traiettorie impostate con sterzo e gas. Affronto le curve sereno, senza pensare troppo e senza patemi. Anche con un buon comfort nel tratto rettilineo prima della Serravalle, dove è necessario guardare spesso il tachimetro poiché tra 130 e 200 la rumorosità cambia poco e le nove marce del cambio 9G-Tronic fanno girare il quattro cilindri a regimi da passeggiata.

Stabile sul veloce, agile sullo stretto (e bella da guardare)

Tra Genova e Forte dei Marmi è il turno della CLE Cabrio: qui le curve sono decisamente più larghe ma anche decisamente più veloci, forse anche un terreno migliore per mettere alla prova una cabriolet e la rigidità del suo telaio. Ma i 130 kg supplementari, spesi per i dovuti irrobustimenti conseguenti alla mancanza di un tetto rigido che collega la parte anteriore e quella anteriore, si dimostrano ben spesi e ritrovo quella sicurezza che ho trovato sulla coupè, senza sbavature e reazioni strane, con la medesima precisione. E anche il comfort non è troppo penalizzato dalla tela sulla testa: la CLE Cabrio è un poco più rumorosa in velocità, soltanto in alcune gallerie il rimbombo entra più facilmente in abitacolo.

CLE Cabrio è più pesante, ma è precisa tanto quanto la Coupé

ABITO PESANTE I 130 kg si sentono quanto chiedo accelerazioni rapide. Anche la coupè, se premo sul gas, scala istantaneamente dalla nona alla quinta, o alla quarta, per spremere a fondo il quattro cilindri e dare il massimo, ma la CLE Cabrio scala più frequentemente alla quarta e sembra fare più fatica a prendere velocità. Nello 0-100 km/h tra le due passa un mezzo secondo, da 6,1” a 6,6'', ma nel riprendere in velocità la cabrio sembra anche più lenta. Se non le si chiedono performance, però, anche la cabrio snocciola le sue nove marce in fretta e impercettibilmente per garantire comfort e consumi al massimo delle sue possibilità.

Scalate ''a strapiombo'' col 9G-Tronic

Il capitolo consumi è una vera sorpresa, davvero contenuti per una cabrio lunga 485 centimetri (se fosse un SUV sarebbe un SUV taglia XL, ma la sua linea filante dissimula bene le dimensioni) e dal peso che sfiora le due tonnellate (1.930 kg). Mercedes dichiara 7,8-7,3 litri/100 km nel ciclo WLTP ed è un risultato che credo sia raggiungibile nell’uso comune e senza chiedere appena possibile il nona-quarta premendo a fondo sul gas, condizione in cui la CLE Cabrio arriva a consumare poco più di 10-11 l/100 km. Se mi hanno impressionato i consumi del motore diesel 220 d nella mia prova della Classe C 220 d All Terrain, mi hanno favorevolmente impressionato anche i consumi di questo motore: non ha il fascino né il sound dei sei cilindri delle cabrio Mercedes di qualche anno fa, ma nemmeno i consumi.

Consumi sotto controllo (e non era così scontato)

La Mercedes CLE Cabrio costa circa 7.000 euro in più rispetto alla Coupé, con prezzi che partono da 68.616 euro per la motorizzazione CLE 180 a benzina da 170+23 cavalli, a cui preferire sicuramente nel basso di gamma il motore diesel CLE 220 d con 197+23 cavalli con più potenza e più coppia (440 Nm vs 250 Nm) e prezzi a partire da 71.056 euro. Il prezzo della CLE Cabrio 300 4Matic parte da 82.524 euro fino al top, la versione AMG 53 4Matic+ (449+23 cv) che parte da 109.974 euro e che condivide il motore tremila sei cilindri con la 450 4Matic (381+23 cv, da 99.055 euro). Anche la CLE Cabrio segue la politica Mercedes con tanti allestimenti (sei per tutte, eccetto la AMG che ne prevede due) che coprono il 95% delle scelte dei clienti, per includere gli accessori nel prezzo di acquisto e quindi nel valore residuo dell’usato.