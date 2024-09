Mercedes-Benz Certified: l'usato garantito della Stella celebra i suoi primi cinque anni

Lo sappiamo, Mercedes-Benz è un top brand nella galassia automobilistica, con modelli premium che occupano quasi ogni segmento di mercato. Dalla berlina o station wagon per famiglia, fino a SUV e fuoristrada o, ancora, sportive e supersportive, ma senza tralasciare il settore cruciale dei veicoli commerciali. Quindi, un costruttore a 360°, che ha fatto della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti un valore aggiunto importantissimo. E per ottenere questi risultati, la Casa di Stoccarda ha sviluppato un programma parallelo alla vendita del nuovo, mettendo solide radici nel mercato dell'usato. E lo ha fatto, coerentemente, nel migliore dei modi, iniziando ben 41 anni fa.

Mercedes-Benz Certified: l'usato, anche elettrico, è garantito con 150 controlli sui veicoliI PRGRAMMI SI SONO SVILUPPATI NEL TEMPO Possiamo definire Mercedes-Benz come un pioniere in questo particolare settore se consideriamo che fin dal 1983 ne intuì l'importanza e mise le basi per la vendita di auto di seconda mano con il programma “Occasioni Fidate”, che offriva una gamma di vetture selezionate e garantite. Nel 1997 arriva “Ex-Novo”, che sviluppa il concetto, aggiungendo un anno di garanzia, 100 controlli alla vettura, assistenza h24 e l'auto sostituiva. Ma la rincorsa alla soddisfazione dei clienti alza l'offerta nel 2011 con “FirstHand”, programma che prevede la vendita di auto usate con massimo sei anni di età e fino a 150.000 km, 100 controlli e fino a 48 mesi di garanzia. Oggi, troviamo la proposta più completa con “Certified”, che dal 2019 ha ampliato il pacchetto con condizioni di copertura assicurativa più efficaci, ben 150 controlli ai veicoli, una forza vendita specializzata e hub dedicati all'interno dei concessionari. Tra le “promesse” del programma Certified viene, infatti, garantita innanzitutto la sicurezza per l'acquirente di accedere ad una selezione molto ristretta di vetture certificate dal costruttore.

Mercedes-Benz Certified: un programma sviluppato grazie a oltre 40 anni di esperienzaL’USATO PORTA DI ACCESSO AL MONDO MERCEDES E in cinque anni di attività gli specialisti di Mercedes-Benz Certified hanno festeggiato i primi 80.000 contratti di garanzia, un risultato eccellente, che conferma come il mondo dell’usato sia cruciale per il costruttore tedesco. In primis perché diventa un ulteriore opportunità di accesso poiché, di fatto, l’acquirente di una Mercedes di seconda mano oggi, può diventare l’acquirente di un modello nuovo domani e poi perché un usato “Certified” contribuisce al rinnovamento del parco circolante, tutt’ora molto vecchio in Italia, poiché le Mercedes usate coperte da questa garanzia sono tutte Euro 6 e, quindi, al riparo da eventuali limitazioni alla circolazione. Ma per raggiungere tali risultati serve organizzazione e tecnologia. Una delle chiavi di volta è stato l’avvento di Internet, che ha permesso di ampliare a dismisura la comunicazione dei concessionari con i clienti. Pensate la differenza tra il vedere semplicemente l’auto in showroom, oppure poterla analizzare in ogni suo dettaglio sui siti specializzati oppure su quello di Mercedes-Benz stessa. Oggi, per esempio, se cliccate su mercedes-benz-certified.it, avrete accesso a circa 1.800 esemplari di seconda mano disponibili sul territorio, magari con appena due o tre anni e poche migliaia di chilometri sulle spalle. Quindi, modelli ancora attuali e in perfetta forma, ma che assicurano un sensibile risparmio rispetto al nuovo. Proprio come quelli che abbiamo avuto l’occasione di provare in un test-drive che ha messo faccia a faccia gli esemplari più recenti con gli equivalenti di seconda mano e che ci ha permesso di valutare e capire come un’auto usata possa essere una concreta opportunità di concludere un ottimo affare.

Mercedes-Benz Certified: le auto si trovano anche nelle aree esterne degli showroomGLI SPECIALISTI DELL'USATO Minimo 15 fotografie e tutti i dettagli sono spiegati nella pagina di presentazione in modo da analizzare l'auto che preferite e, infine, prendere un appuntamento con uno specialista dell'usato presso il concessionario per toccarla con mano e valutarne l'acquisto. Una di queste figure è il “Trade-in expert”, che è stata formata per garantire anche una corretta valutazione dell'eventuale vettura in permuta. Insomma, un'organizzazione altamente specializzata dedicata alla gamma Mercedes-Benz Cars e Vans (anche modelli elettrici con ulteriori garanzie sulla batteria del sistema), a cui si somma quella per i modelli AMG high performance della Stella. Oggi la rete certificata si compone sul territorio nazionale di 35 punti vendita di cui 8 Used Car Centers, hub dedicati esclusivamente all'usato con almeno 45 modelli esposti all'interno dello showroom e 12 modelli in un'area esterna; tuttavia, l'agenda prevede la rapida espansione delle aree commerciali dedicate ai veicoli di seconda mano firmati Mercedes-Benz.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/09/2024