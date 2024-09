Stelle a Hollywood: Bradley Cooper e Classe G elettrica nello spot Mercedes (video)

Non solo il fuoristrada duro e puro, ma anche le strade di Beverly Hills sono ideali per il nuovo 4x4 a batterie di Stoccarda e l'attore ce lo mostra

In vista del prossimo debutto della sua nuovissima Classe G elettrica, Mercedes-Benz ha fatto di tutto per promuovere le doti da vero fuoristrada “green” della G580, sapendo che avrebbe dovuto convincere numerosi irriducibili appassionati del leggendario Geländewagen, che è capace di superare gli ostacoli quanto il modello con motore convenzionale. E per farlo, i tedeschi hanno puntato forte sull’appeal che il fuoristrada esercita sulle celebrità, affidandosi a una stella di Hollywood come testimonial, una stella molto brillante, ovvero l’attore Bradley Cooper. Un nuovo spot pubblicitario è stato recentemente presentato dalla casa automobilistica tedesca e condiviso sui suoi canali online. Vediamo di cosa si tratta

UN PARCHEGGIO… CREATIVO Il SUV elettrico scala quella che sembra una montagna invalicabile e l'immagine della Mercedes in cima a una parete scoscesa è davvero impattante. La telecamera poi si sposta dall'occhio dell’attore e ci mostra che ha deciso di parcheggiare la stessa G elettrica blu opaco su un grande mucchio di rocce nel centro di una città. Se ci fate caso, la clip tocca due degli aspetti più importanti del fuoristrada a batterie di Stoccarda. Certo, è un 4x4 tra i più efficaci in off-road, ma Mercedes sa che si tratta di un modello assai attraente fra i ricchi acquirenti, che probabilmente non lo guideranno mai su tracciato che non sia perfettamente levigato.

Mercedes Classe G580: riflettori a Beverly Hills per il 4x4 elettrico di StoccardaTAPPETO ROSSO A LOS ANGELES Questo spiega perché Mercedes ha deciso di ospitare la prima mondiale del veicolo a Los Angeles ad aprile. L'evento si è tenuto alle porte di Beverly Hills nel Franklin Canyon Park, un'area frequentata da ricchi e famosi che hanno sicuramente molta affinità con la Classe G. Anche molte celebrities sono intervenute all'evento, tra cui cantati, attori e influencer americani come Kendall Jenner e Trevor Noah, ma la superstar dell’evento è stato il rapper Travis Scott, che si è esibito all'evento di lancio. Mercedes non ha detto quanto costerà la G elettrica agli acquirenti statunitensi, ma in Germania attacca il listino a circa 142.000 euro. Tuttavia, c’è anche una versione Edition One più ricca di accessori che costa 192.524 euro e siamo sicuri che sarà la più richiesta tra i VIP di ogni parte del mondo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/09/2024